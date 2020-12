Euroleague : la victoire historique de Basket Landes contre Bourges

Basket Landes réussi de la plus belle des manières sont entrée dans la cour des grands clubs de basket européen. Pour son premier match en Euroleague ce jeudi soir, Basket Landes s'offre l'équipe de Bourges. Une victoire qu'il a fallu aller chercher dans les prolongations : 69-66.

Les filles de Julie Barennes et Shona Thorburn ont mené durant les trois premiers quarts-temps, allant jusqu'à 13 points d'écart. Mais un petit passage à vide des Landaises dans le dernier quart temps permet aux Berruyères de revenir au score : 60 partout.

Suivent cinq minutes de prolongations. Bourges passe devant, BL recolle à 1 point, puis reprend le dessus grâce à un panier à 3 points de Miranda Ayim, et un autre à 2 points. Aby Gaye enfonce le clou et marque à son tour 2 points et réussi un lancer franc.

Du pur bonheur - Céline Dumerc

"On est là pour apprendre et on sort avec la victoire" résume Pierre Dartiguelongue, un des vice-présidents de BL, sur France Bleu Gascogne, "on joue libéré et on ne risque rien".

"Cela a été un long match, et la victoire sincèrement on la mérite même si elles arrachent la prolongation, jusqu'au bout on a été chercher cette victoire. C'est top !! Après, ce n'était peut être pas toujours très joli, le niveau de temps en temps saccadé, mais au bout c'est une victoire ! La première d'Euroleague de ce club et c'est du pur bonheur", raconte Céline Dumerc, depuis le bus de retour vers l'hôtel.

Sopron au menu de ce vendredi

La suite ce vendredi avec le match contre les Hongroises de Sopron. Deuxième rencontre de ces phases de poule d'Euroleague. Sopron qui compte plusieurs joueuses cadres de la Croatie, une référence européenne et même mondiale, ainsi que des joueuses américaines...

Comme ce jeudi, vous pourrez suivre la rencontre avec des points réguliers dès 16h30 sur France Bleu Gascogne et francebleu.fr.

On devrait aussi connaître ce vendredi la décision de la Fédération Internationale concernant le club turc de Galatassaray, qui n'a pas pu jouer ses matchs allers à cause de plusieurs cas de Covid.