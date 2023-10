Euroligue Basket, BL battu à Prague

Les landaises pourtant ont fait jeu égal ou presque durant les trois premiers quarts temps avant que d’être dépassées dans le dernier.

Basket bohème. Prague capitale de la république tchèque, un million trois cent mille âmes. Sans comparaison avec le Moun ni avec les Landes. Donc pour cette entrée en Euroligue les bleues de la cité aux trois rivières savaient avoir fort à faire avec leur rivale des bords de la Moldau. L’USK Prague a soixante-dix ans et des vertus. Vingt et un titres nationaux en un demi-siècle, vainqueur de l’Euroligue 2015. Prague c’est du lourd et du titré. Et pour ne rien rater Prague a déjà pis les commandes de son championnat national. Prague dispose tout à la fois d’une solide expérience continentale et d’un effectif qui laisse rêveur. Quasiment que des internationales. Avec, et entre autre merveilles, une jolie brune bien connue des bords de Midou, Valérianne Ayayi- Vukosavljevic. L’ailière internationale française a passé quatre saisons à Basket Landes en deux sessions après avoir été biberonnée au centre de formation du club. Et ça tombe mal, Valou est en forme. Elle vient d’enquiller vingt-cinq points avec Prague vendredi dernier en championnat tchèque. A ses côtés, du gratin. On va citer ici l’internationale néerlandaise formée à Miami et pivot polyvalent de vingt-six ans et d’un mètre quatre-vingt-dix, Emese Hot. Arrivée de Salamanque, mastodonte européen, il y a deux ans à Prague. Autre perle dans l’écrin tchèque, l’arrière internationale espagnole Maite Cazorla. La joueuse originaire des Canaries a été formée à Barcelone avant que de jouer elle aussi à Salamanque, club avec lequel elle a été championne d’Espagne 2021. Le club mené depuis 2012 par la même directrice de jeu, l'emblématique et volcanique Nàtalia Hejkovà.

L’addition est lourde. Vingt-deux points d’écart au final, le barème praguois ce soir fait mal. Pour autant le planchot ne reflète pas l’intégralité de la copie rendue. Basket Landes et les thèques se sont marqués à la culotte durant les trois premiers quarts temps. 13-12, puis 31-30 aux citrons et 58-54 avant le dénouement. Le score ultime, pas plus que les passages intermédiaires, ne disent pas sur l’intensité de la rencontre. Un match certes un peu pauvre en qualité mais très disputé pendant trois-quarts d’heure. Mi- temps comprise! Une ouverture de session européenne où les intentions souvent bonnes n’ont pas été suivies d’effets. Basket Landes a tenté, surtout et notamment par sa forteresse allemande, Luisa Geiselsoder , vingt points par ses petites papattes agiles, et Alexis Peterson, américaine endiablée qui enquille quinze points. Basket Landes a tenté. Avec malchance, un peu. Avec aussi beaucoup d’imprécisions, de maladresses tout autant. Les statistiques sont trompeuses ; à voir de près il y a eu beaucoup de paniers intérieurs certes mais cela ne diminuent en rien le déchet dans le jeu. Tout n'est pas à jeter de ce match inaugural de la tournée continentale des bleues de Gascogne. Mais Prague a fini par gérer son affaire dans le dernier quart- temps. Les tchèques se sont emballées sans être emballantes. Du réalisme et des choix opportuns. Valérianne Ayayi met dix-sept points à elle seule, l’internationale française intenable. Maite Cazorla, prodige espagnol, en signe treize. Et surtout Ezi Magbegor, la grande néo- zélandaise, vingt pions pour la dame de Wellington. Prague est favori de la poule. Assurément**.**

Prochain match d’Euroligue mercredi 11 octobre à 18h, les landaises sortent en Turquie affronter Mersin.