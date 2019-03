Euroligue basket : les Tangos de Bourges perdent la première manche en Hongrie face à Sopron

Au terme d'une belle rencontre à suspense, la balance n'a malheureusement pas penché en faveur des tangos de Bourges lors du 1/4 de finale aller de l'euroligue de basket. Bourges s'incline 66-65 et devra désormais absolument s'imposer au Prado vendredi pour décrocher une belle.

Bourges, Cher, Centre-Val de Loire, France

Du suspense, du beau basket, deux équipes à couteaux tirés jusqu'aux dernières secondes dans une salle bouillante. C'est évidemment les rencontres dont tous les amateurs de basket rêvent mais parmi ses amateurs il y en a toujours une partie pour lesquels le rêve tourne au cauchemar : les perdants !

Et ce mardi soir, les perdants sont malheureusement les tangos de Bourges qui ont vu les hongroises de Sopron leur chiper la victoire à 4 secondes du buzzer final sur un tir de leur star américaine Candice Dupree.

Les tangos dos au mur

Après un ultime temps-mort, les berruyères ont bien trouvé une rapide position de shoot pour la gagne, mais le tir à 3 points de Kristen Brooke Sharp a manqué sa cible. Résultat : une défaite amère, 66-65, et surtout les tangos sont désormais condamnés à l'exploit. D'abord une victoire obligatoire dès vendredi (08/03) 20h, dans leur antre du Prado pour décrocher une belle qui se jouerait à nouveau en Hongrie chez ses redoutables adversaires. Pierre Fosset, le président du Tango Bourges Basket appelle d'ores et déjà les supporters berrichons à se mobiliser en masse pour remplir le Prado et porter les berruyères à la victoire.