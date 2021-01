Euroligue : battu par Sopron, la tâche se complique pour le Bourges Basket

Le Bourges Basket est tombé sur plus fort que lui et s'est incliné contre Sopron. Les Hongroises sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Les Berruyères devront vite rebondir pour atteindre cet objectif.

Trois défaites en trois matchs de groupe. Le bilan du Bourges Basket est lourd en Euroligue. Ce lundi soir, les Berruyères se sont inclinées, dans la salle du Prado, contre Sopron (défaite 74-67). Bourges menait au score après cinq minutes de jeu.

Mais les joueuses ont ensuite manqué d'adresse (35% de réussite aux tirs) et la machine hongroise s'est mise en route pour creuser un écart de plus en plus conséquent au fil des minutes. Sopron signe une cinquième victoire en cinq matchs et décroche déjà son ticket pour les quarts de finale.

Encore trois matchs qu'il faut gagner pour se qualifier

A l'issue de cette rencontre, Bourges est à la dernière place de son groupe. Il lui faut impérativement viser la deuxième place, actuellement détenue par Galatasaray. Plus tôt dans la journée, les Turques ont décroché leur première victoire de la saison contre Basket Landes (89-63). Les deux clubs présentent le même bilan de deux défaites et une victoire.

Rien n'est fait : il reste trois matchs pour que les Berruyères inversent la tendance. Trois matchs qu'il faudra gagner. Ce sera jeudi 21 et vendredi 22 janvier à 20h contre Galatasaray. Et dimanche 24 janvier à 15h20 contre Basket Landes.