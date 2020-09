Euroligue de basket : le club de Bourges candidat pour accueillir une partie de la compétition

En raison du contexte sanitaire, le format de l'Euroligue de basket est modifié cette saison. Chaque club jouera uniquement dans deux villes en Europe et non pas ses matchs à domicile et à l'extérieur. Le club de Bourges est candidat pour organiser ces rencontres.