Euroligue de Basket : les Landaises coulent à Koursk

Après deux jours de voyages et 3 500 kilomètres parcourus pour rallier Koursk en Russie, il restait encore le plus difficile pour Basket Landes en ce mercredi 21 décembre : affronter la formation russe, cador du Basket européen. Les Landaises ont tenu la cadence jusqu'à la mi-match mais se sont écroulées au troisième quart-temps. Score final 75 à 57 en faveur du Dynamo Koursk.

D'autant qu'il fallait faire avec un effectif réduit au coup d’envoi. On compte les forfaits de longue date de Céline Dumerc et de Clarissa Dos Santos, auxquels s'ajoutent ceux de l'ailière Sophie Cunningham et de Marine Fauthoux, en délicatesse avec son genou après le match contre Charleville-Mézières samedi dernier.

Basket Landes reste à la 7ème place du classement de cette poule B, avec un bilan déficitaire de 3 victoire pour 7 défaites.

Il reste 4 matchs dans cette campagne européenne. Les joueuses de Basket Landes recevront à Mitterrand les turques de Galatasaray le 12 janviers prochain, avant d'aller en Pologne à Gdynia, puis à Gérone en Espagne. Dernier match de cette poule pour les landaises, ce sera la réception de Sopron le 1er février prochain.