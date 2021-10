Euroligue : le BLMA double Prague sur le fil, premier succès européen pour les héraultaises

Pour leurs débuts en Euroligue, c'est avec beaucoup d'envie et d'intensité, mais aussi un petit peu de maladresse et des grosses défenses, que les deux équipes, amoindries, ont démarré. Il aura fallu attendre plusieurs minutes pour que le BLMA ajuste vraiment sa cible et prenne même un peu le large, avec la première apparition remarquée de Ana Maria Filip, dans cette soirée. Les héraultaises ont ainsi conclu le premier quart temps sur un score de parité (17-17), avec des temps forts de chaque côté.

Ensuite, un magnifique trois points de Olivia Epoupa pour répondre à celui des tchèques inscrit d'entrée, alors que la capitaine tricolore s'est illustrée par plusieurs fulgurences et de très importantes interceptions, durant ce match. Avant la pause, un dernier coup d'éclat de Filip, qui laisse éclater sa joie : trois points de retard sur les tchèques (32-35).

Le troisième quart temps, lui, aura été marqué par une prestation de folie signée Sydney Wallace, qui a permis aux gazelles de rester en vie et de ne pas laisser l'USK Prague s'envoler, mais qui n'a pas pu empêcher ses adversaires de virer en tête de cinq points (51-57).

Les filles de Valery Demory auront finalement trouvé un second souffle, dans le dernier acte de la partie, n'abdiquant jamais et faisant trembler les vainqueur de l'Euroligue 2015, en revenant à un point à moins de 5 minutes de la fin, avant de les dépasser sur une percussion de Olivia Epoupa, et de faire jaillir le public de son siège, dans une ambiance survoltée, alors qu'il ne restait que quatre minutes à jouer (66-65).

Debout, le public a pu exulter sur un ultime trois points de Wallace (72-70), à 70 secondes du terme, sanctionnée juste avant et selon elle injustement, pour une troisième faute personnelle. Aux coudes à coudes, les joueuses se sont finalement départagées. Et ce sont lattoises qui ont eu le dernier mot, avec un lancer franc reussi par Olivia Epoupa, auteur de 22 points, presque sur le gong (75-74),