Euroligue : le Bourges Basket n'a rien pu faire face à Prague

Bourges, France

Les joueuses du Bourges Basket étaient prévenues pour ce déplacement en République Tchèque. Le club de Prague réalise une excellente saison en Euroligue. Et les Tchèques ont confirmé leurs bonnes dispositions en battant Bourges 82-64 sur leur parquet, ce mercredi soir. Dès l'entame du premier quart-temps, Prague a fait la course en tête et n'a plus jamais lâché son avantage.

Après cette neuvième journée d'Euroligue, le Tango Bourges Basket conserve sa troisième place au classement de sa poule avec cinq victoires et quatre défaites. Les joueuses de Prague, elles, sont toujours à la deuxième place avec huit victoires en neuf matchs.

Place désormais au championnat de France. Les Berruyères se déplacent à Charleville-Mézières samedi, pour la onzième journée.