Euroligue : le Bourges Basket veut conforter sa troisième place de son groupe

Bourges, France

Les joueuses du Tango Bourges Basket sont en Turquie, ce mardi. Elles y affrontent le club de Çukurova, pour la 12e journée d'Euroligue féminine. Un affrontement qui paraît sans enjeu : les Berruyères sont déjà qualifiées pour les quarts de finale de la compétition ; tandis que les Turques sont dernières de leur poule (avec un bilan de deux victoires et neuf défaites) et n'ont plus aucun espoir de qualification. Le coup d'envoi est donné à 16h, heure française.

Mais le Bourges Basket veut conserver la troisième place dans son groupe. "Il ne faut pas laisser beaucoup de matchs. Il faut essayer de finir à la meilleure place possible. A nous de continuer à garder cette envie, de continuer à avancer", déclarait l'entraîneur Olivier Lafargue, au soir de la qualification acquise contre Braine. À noter que lors de la phase aller d'Euroligue, Bourges avait largement dominé à domicile Çukurova (92-62).

Les Berruyères sont sur une excellente série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Le Bourges Basket a une nouvelle fois fait démonstration de sa force samedi 25 janvier, en s'imposant 85-62 contre Roche Vendée pour la 13e journée du championnat de France.