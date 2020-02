Euroligue : un choc entre le Bourges Basket et Ekaterinburg !

Bourges, France

Déjà qualifiées en quart de finale d'Euroligue, les basketteuses berruyères comptent bien finir sur une bonne note les phases de poule. Il reste deux matchs à disputer pour conserver la troisième place au classement. Et la première de ces deux rencontres se joue mercredi soir. Le Bourges Basket reçoit à 20 heures les Russes d'Ekaterinburg, meilleur club du monde et qui a remporté l'Euroligue en 2018 et en 2019.

C'est donc un sacré défi qui attend les Tangos. Après la parenthèse du tournoi de qualification olympique, elles ont repris la compétition avec deux victoires et une qualification pour la finale de la Coupe de France. La tâche sera beaucoup plus ardue contre Ekaterinburg, qui caracole en tête de son groupe en Euroligue, avec 11 victoires et une seule défaite. Lors de la phase aller, les Berruyères s'étaient lourdement inclinées 86-47 sur le parquet des Russes. Mais avec le soutien du public du Prado, la logique peut être complètement renversée.