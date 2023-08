“Excité et stressé à quelques heures du premier match au nouveau Palais des Sports” - Thomas Lamora, Caen HB

“On est impatients, très contents de pouvoir dire qu'on sera à jamais les premiers !”. Thomas Lamora mesure le caractère historique de cette journée. Il faut remonter à 1993 pour l’inauguration d’un grand équipement sportif (le stade Michel d’Ornano) à Caen. Sinon les archives nous transportent jusqu'en 1971 pour la Patinoire et 1968 pour l’ancien Palais des Sports. Ce mercredi 30 août permet donc à un club caennais de vivre le frisson d’un premier match officiel dans une enceinte toute neuve. Un honneur confié au Caen HB opposé ce soir à Dijon en coupe de France de handball. “C’est à la fois stressant et excitant. Il est temps pour nous de rendre la première copie. C'est un outil fantastique, qui pourrait nous permettre de grandir” confie Thomas Lamora, le président du club caennais. Les Vikings restent sur une première participation aux playoffs de Proligue et le club ambitionne d’atteindre un jour l’élite. Ce nouveau palais des sports doté de 3.700 places dans sa configuration handball lui permettrait de disposer d’un équipement adapté en cas d’accession (voir plus bas pour l’interview intégrale en vidéo de Thomas Lamora).

Jordan Allais : des petits gymnases caennais au nouveau Palais des Sports

Dans l’effectif caennais un homme symbolise à lui-seul la progression des Vikings. Jordan Allais entame au club sa quatorzième saison au club et le changement de salle n'est pas anodin pour lui. “J’ai joué à la Pierre-Heuzé, puis au Palais des sports et maintenant dans ce nouveau Palais. Je pense qu'on ne reverra pas de sitôt un nouvel équipement à Caen. C'est vraiment génial et l'infrastructure est magnifique” savoure le pivot, impatient de découvrir l’ambiance du nouveau domicile des Vikings. “On va tout faire pour produire un spectacle sympathique, pour que les gens aient envie de revenir et qu'on passe surtout une super soirée pour l'inauguration de ce Palais des sports”. Les 3.700 places ont toutes été vendues. D’un point de vue purement sportif, le défi sera solide pour les Caennais, qui évoluent en Proligue, face à Dijon, une formation promue en Starligue. Un exploit pour bien entamer l’histoire au nouveau Palais des Sports ?

