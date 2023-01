EXCLU : En partance pour Limoges, le gardien de la JSC handball se confie à France Bleu

En cette période de trêve hivernale, où sont officialisés bon nombre de départs et d'arrivées futures de joueurs dans les clubs de handball professionnels, c'est une annonce qui va faire du bruit : le gardien des mauves, Gauthier Ivah, a décidé de s'engager avec Limoges à partir de la saison 2023-2024 et pour 2 saisons. "J'ai eu d'autres propositions de clubs de starligue, mais c'est pour moi la meilleur option à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel", confie le joueur qui a accepté de rencontrer France Bleu Cotentin il y a quelques jours.

Des propositions dès l'année dernière

Le départ de Gauthier Ivah de la JS Cherbourg, même s'il interviendra au terme de son contrat de 2 ans dans le Cotentin en juin prochain, n'a rien d'anecdotique mais rien non plus d'une surprise. Alors que la JS Cherbourg handball faisait face en fin de saison dernière au départ de ses meilleurs éléments vers d'autres cieux, les amoureux du club étaient nombreux à craindre que le portier des Mauves, tout juste auréolé du titre de meilleur gardien de Proligue, ne quitte aussi le navire, un an seulement après son arrivée en provenance de Massy. "J'ai eu plusieurs propositions à l'époque, mais j'ai préféré ne pas donner suite et attendre la meilleure opportunité pour moi", précise avec son calme désormais légendaire à Cherbourg, le co-capitaine des Mauves. C'est donc une chance : Gauthier Ivah rempilait pour la 2e année de son contrat cherbourgeois.

Malgré un début de saison en demi-teinte, lié aussi à la nécessité de se familiariser avec une défense remaniée, le jeune homme de 23 ans, formé au PSG, ex-champion du monde avec les bleuets, a montré une nouvelle fois sa capacité d'adaptation et qu'il avait de la ressource avec des statistiques remontées à 32,5% d'arrêt depuis le début de la saison, ce qui le classe, dans le top 5 des meilleurs portiers. Ca n'a pas échappé au club de Limoges, qui lui ouvre donc les portes de la Starligue, ce qui était l'ambition revendiquée du jeune joueur. "En venant à Cherbourg, l'idée était de me retrouver dans un club qui jouait les premiers rôles en deuxième division pour aller voir plus haut. C'est ce qui se produit aujourd'hui", souligne Gauthier Ivah.

Cherbourg l'aura fait grandir

En deux saisons passées à Cherbourg, le jeune gardien aura connu des moments forts avec une finale d'accession à la starligue perdue en juin dernier face à Sélestat, mais sans nourrir de regrets. "On a réalisé une très belle saison même si on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Il ne faut pas oublier tous les bons moments passés avec les supporters". Cette saison est beaucoup plus compliquée pour la JSC qui "végète" en bas de classement de Proligue. Une situation que Gauthier Ivah vit avec philosophie. "Ce sont des choses qui arrivent dans le monde professionnel. Parfois tout est bon et les résultats arrivent. D'autres fois c'est l'inverse, mais il faut continuer à se donner les moyens de réaliser la meilleure saison possible et d'assurer le maintien". Et le gardien des Mauves compte bien se concentrer sur cette mission jusqu'à la fin de son contrat dans le Cotentin.

Pour Cherbourg, c'est en tout cas le départ annoncé du dernier des "3 fantastiques" que les supporters cherbourgeois ont eu le bonheur de voir jouer ensemble l'an dernier, à savoir, Lucas Vanègue, Kristian Orsted et donc, Gauthier Ivah. Contacté par France Bleu Cotentin, le président de la JSC Vincent Ferey réagit et indique être "très heureux pour lui. Il le mérite car il s'en donne les moyens. Cherbourg aura été un formidable tremplin pour lui". Gauthier Ivah le confirme, "mes années à Cherbourg m'auront amené à endosser plus de responsabilités et j'ai aussi pu faire ici beaucoup de rencontres qui compteront dans ma carrière".