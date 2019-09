Exploit des basketteurs français face aux USA : "c'est du caviar" pour le président du comité mayennais de basket

Département Mayenne, France

Les hommes de Vincent Collet ont dominé les États-Unis en quart de finale du Mondial (89-79). C'est la première fois que les Bleus gagnent face à cet ogre lors d'une compétition internationale. Il s'agit du premier échec en compétition officielle d'une équipe 100% NBA depuis 2006. Un "truc de dingue" quoi ! et un sacré coup de projecteur sur ce sport ! Nicolas Sorin est le président du comité départemental de basket en Mayenne : "c'est du caviar parce que c'est vraiment l'équipe à battre. Comme pour les footballeurs quand ils affrontent le Brésil. Les Bleus sont donc les premiers à battre la Team US depuis 13 ans qui fait toujours rêver. Et bien-sûr que ça va permettre à des jeunes de s'intéresser à notre sport. On a 36 clubs dans le département et on attend les petits Mayennais. On les guidera pour qu'ils puissent trouver un club à leur convenance".