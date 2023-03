Fabien Simondet (Coach Béziers Angels) : "Extraordinaire de pouvoir marquer l'histoire du club et de la ville"

Que ressentez-vous à l'aube de cette finale de Coupe de France contre Cannes ?

On essaie de ne pas trop se mettre dans l'excitation, pour le moment (J-2, ndlr). On essaie de rester dans notre bulle, même si ce n'est pas simple, et que beaucoup de choses gravitent autour de nous, du groupe. On essaie de rester focus dans la préparation, sans changer nos habitudes. On ne change rien. A notre arrivée à Paris (vendredi après-midi, ndlr), on va avoir le début de l'excitation, du stress, de l'adrénaline. Mais on essaie de rester calme et de préparer ça sereinement.

ⓘ Publicité

Est-ce l'un des plus grands moments de votre carrière ?

Pour moi, oui. Cela fait partie des grands moments d'une carrière. On a eu la chance d'avoir de très bons résultats. On a participé à des demi-finales de coupe d'Europe, on a déjà fait la Ligue des Champions. Même si on n'est pas allé en finale, il y avait quand même un engouement. Après, la coupe de France, c'est spécial. Le club ne l'a jamais remportée, dont s'il y a victoire, on rentrera dans l'histoire du club.

Après deux défaites en 2017 et 2018, ressentez-vous un poids, ou une pression plus forte encore ?

Cela fait partie du jeu, de la vie du sportif de haut niveau. Il y a toujours ce poids. Après, certes le club a perdu deux finales, mais il a aussi été champion, ensuite. Alors il y a une pression, oui. Mais de là à dire que tout serait remis en cause, en cas de défaite, non. On fait quoi qu'il arrive une très, très belle saison. Je touche du bois, mais on a aussi la chance d'avoir le championnat, derrière, donc on aurait peut-être toujours une deuxième chance pour se rattraper. Mais on y va avec beaucoup d'envie, vraiment, d'écrire l'histoire du club. Et de gagner cette Coupe de France que tout le monde attend.

Cette finale est-elle devenue le principal objectif de la saison ?

Depuis la qualification en demi-finale, cela fait partie des objectifs de la saison. On est très focus dessus depuis trois semaines. On avait aussi l'avantage d'être qualifiées en play-off depuis un mois, il était donc très facile pour nous de rester focus sur cet objectif de Coupe de France. On essaiera aussi d'aller le plus loin possible en championnat. Si on perd, on essaiera de se reconcentrer. Si on gagne, la saison sera déjà gagnée et ce sera du bonus. Après, un groupe fonctionne avec beaucoup d'émotions. S'il y a victoire en Coupe de France, peut-être que l'équipe se sublimera encore plus en play-off. Si on perd, peut-être qu'on aura; au contraire, encore plus envie d'aller chercher le championnat. Alors oui, c'est un objectif. Mais il 'y en aura un autre, derrière.

Que vaut le RC Cannes en 2023, club qui a longtemps dominé le volley féminin français ?

C'est vrai que cela fait quelques années qu'on n'a plus le grand Cannes. Celui qu'on a connu et face auquel chaque équipe, malheureusement, commençait le championnat en se disant : on va essayer de faire deuxième, ce sera déjà pas mal. Cannes faisait des saisons en ne perdant qu'un, deux ou trois sets, sans aucune défaite. C'était tout simplement impressionnant. Cannes, ça a duré plus de quinze ans, avec des budgets qui n'étaient pas les mêmes et des équipes ultra compétitives en Champions League. Et souvent, quand on arrivait en finale contre Cannes, l'objectif était déjà atteint. Ce n'est plus cas depuis cinq ou six ans. Cannes est rentré dans le rang, des équipes se sont structurées et les titres sont plus partagés. Cela nous laisse une chance aussi. Ce n'est plus le Cannes qu'on a connu, mais cela reste une équipe dangereuse. Aujourd'hui, la conjoncture est plus agréable, je trouve. Le championnat est plus serré, et les vainqueurs sont différents chaque année, en championnat comme en coupe.

Fabien Simondet est l'entraîneur principal de Béziers depuis 2017 © Maxppp - Cédric Jacquot

Dans quel état se trouve votre vestiaire ?

On est bien, depuis un moment. On a eu une saison vraiment particulière. On a bien démarré, puis on a eu un énorme creux en novembre où on a perdu pas mal de matchs avec des problèmes de blessures. Et depuis cette période, on est sur quinze victoires pour trois défaites, donc plutôt sur une dynamique de confiance. L'équipe commence à se connaître, elle connaît ses points forts. On est plutôt en confiance sur ce qu'on fait dans le jeu. Tactiquement et physiquement, je n'ai aucune inquiétude. Ce sont plutôt le mental et les émotions qui sont différents des matchs classiques, sur une finale.

Votre capitaine est argentine : les finales leur sont favorables, ces derniers temps, non ?

Oui, c'est vrai (sourire). J'espère qu'on aura la même chose qu'en finale de coupe du monde de foot, même si je ne le souhaitais pas, à l'époque. C'est aussi un caractère. On voit celui qu'a eu l'équipe d'Argentine, au foot. C'est un peu la même chose ici. On en a trois, et même quatre avec mon prépa. On voit cette grinta, cette façon de se battre. C'est assez particulier. Ils vivent le sport d'une manière différente, par rapport à nous. C'est vraiment une nation très sportive, qui vit le sport comme une échappatoire. Il y a cette victoire et cette grinta qu'on n'a pas toujours ici.

Un titre en Coupe de France peut-il changer la carrière d'une joueuse et d'un entraîneur ?

Dans une carrière, c'est quelque chose dont on a envie dès le début. Ca peut être un rêve, un objectif. Et puis gagner un titre, je ne dis pas que c'et la fin de la carrière, car ça peut être le début d'une nouvelle, mais il y a un soulagement. On sait qu'on l'a fait, et qu'on ne pourra jamais nous l'enlever. On voit peut-être les choses ensuite, avec plus de philosophie. Moins de stress, parce qu'on sait qu'on a déjà gagné. Après, j'espère en gagner d'autres si on gagne celui-ci, mais pour moi ce sera un soulagement.

Surtout que ce serait le premier du club...

C'est toujours l'avantage des premières fois. Ca rentre dans l'histoire et on s'en souvient. Ce serait extraordinaire de pouvoir marquer encore l'histoire du club et de la ville. Et quand je viendrai avec ma canne, vieux et grabataire, dans quelques années à la salle, j'espère qu'on ne m'oubliera pas (rires).