Face à Cesson-Rennes, le Grand Nancy doit faire contre mauvaise fortune bon cœur

Nancy, France

Le Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) et Cesson-Rennes sont au coude-à-coude au classement de proligue et se rencontrent ce vendredi soir à 20h30 au Parc-des-Sports de Vandoeuvre. Un match important loin d’être capital que les Nancéiens vont aborder avec des forces en moins. Steven bois, Daniel Vukicevic et Aboubakar Fofana sont blessés. Un coup dur pour le GNMHB et son entraîneur Benjamin Braux qui après la victoire à Nice (24-28) se réjouissait de retrouver la totalité de son effectif.

Des promesses à tenir

Ces infortunes ne doivent pas entamer la confiance des Nancéiens. Forts de leurs trois victoires consécutives, les hommes de Benjamin Braux ont montré depuis leur succès contre le leader Limoges une réelle progression dans tous les secteurs et une régularité dans le jeu qui leur permet aujourd’hui de tutoyer le haut du classement. Toutes ces promesses doivent être confirmées une nouvelle fois ce vendredi soir malgré les vents contraires.