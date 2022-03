Face à Dijon, la JS Cherbourg handball livre le match le plus fou jamais vu à Chantereyne

Les 2500 spectateurs présents dans une salle Chantereyne comble ce vendredi 11 mars ont de la chance. Ils pourront dire : "J'y étais". Oui, ils étaient là ce soir, pour assister à la plus belle prestation jamais offerte par la JS Cherbourg depuis son accession dans le monde professionnel. Durant une demi-heure, les mauves ont surclassé leur adversaire du jour, Dijon, terminant la première mi-temps sur le score peu commun de 21-13. En s'appuyant sur une défense de fer, des attaquants inspirés (Maximilien Tike, Lucas Jametal), la précision de Reida Rezzouki aux jets de 7 mètres et de la tour de contrôle Kristian Orsted au point de pivot, et la vista de Lucas Vanègue à "la direction d'orchestre", la JSC a rendu une copie sans aucune fausse note. C'est simple : tout a fonctionné pour la plus grande joie d'un public en ébullition.

Et Chantereyne a retenu son souffle...

Mais les connaisseurs le savaient, il fallait continuer de se méfier de Dijon. La bête était blessée mais toujours pas morte et on a cru à une mauvaise farce lorsqu'au retour des vestiaires, les mauves sont restés mués durant près de 10 minutes, voyant leur avance fondre comme neige au soleil. A la 45e minutes, la JSC ne comptait plus qu'un but d'avance. Gauthier Ivah en manque de réussite avait laissé Andrea Colleluori prendre sa place dans les buts, mais sans succès.

... avant d'exulter!

Et puis Cherbourg s'est ressaisie. L'entrée des remplaçants (Simon Dalmont, Léo Weber) a apporté du sang-neuf pour 10 dernières minutes à nouveau à sens unique. Après avoir fait trembler leurs supporters, les Cherbourgeois ont finalement signé une victoire nette et sans bavure, 33-28. Une performance qui relègue désormais Dijon à 3 points avant d'affronter Nice dans 15 jours, toujours à domicile. D'ici là, solidement installés à la 3e place, les Mauves vont pouvoir se reposer. Tandis que leur entraineur Frédéric Bougeant part une semaine en stage avec la sélection sénégalaise, ses joueurs ont droit à une semaine de vacances.

A noter l'annonce dans la soirée vendredi de la prolongation pour un an de contrat de Lucas Jametal et la signature de Redda Rezzouki pour 2 années supplémentaires sous les couleurs de la JSC.