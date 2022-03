Face à Dijon, la JSC handball veut finir la semaine en beauté

L'adversaire de la JS Cherbourg à l'occasion de cette 22e journée de championnat de Proligue, est une formation dont il faut se méfier. Depuis le début de saison, les Bourguignons occupaient le podium. Jusqu'à la semaine dernière : résultat de l'enchaînement de deux défaites et d'un match nul lors de leurs trois derniers matchs, les Dijonnais ont reculé depuis à la 4e place au classement. "Ca n'enlève rien au fait qu'ils restent très dangereux car c'est l'une des meilleures équipes du championnat", prévient l'entraîneur cherbourgeois Frédéric Bougeant.

Des joueurs focalisés toute la semaine sur cette rencontre

Et c'est parce qu'ils ont conscience du choc qui les attend que les joueurs cherbourgeois sont restés très sérieux après leurs victoires successives contre Sélestat, puis contre Strasbourg mardi dernier. "Pas question de faire la fête, on est restés très concentrés", souligne le capitaine cherbourgeois Maximilien Tike. Il faut dire que l'enjeu est de taille lors de cette confrontation avec l'un des candidats à la qualification directe pour les playoff, autrement dit, candidat à la 2e place du championnat, sachant qu'Ivry, intouchable cette saison, est promis à la première place.

La fraîcheur physique, une des clés du match

Cherbourg, 3e de Proligue, compte désormais 1 point d'avance sur Dijon. En cas de victoire, la JSC se donnera un peu d'air, sans oublier que les Mauves ont un match de plus à jouer. Mais la question sera de savoir comment les Cherbourgeois auront digéré leur déplacement en Alsace en milieu de semaine. Parmi les raisons de se rassurer, on rappellera que Frédéric Bougeant a pu faire tourner son effectif mardi et accorder du repos à ses cadres. On peut donc espérer de la fraîcheur du côté cherbourgeois. Et puis on l'a dit, Dijon reste sur deux résultats décevants qui ont stoppé la dynamique des Bourguignons. A Chantereyne, la JSC portée par une salle comble et acquise à sa cause est en mesure de signer un nouveau succès, pour peu qu'elle est appris des erreurs commises au match aller, perdu 33 à 30 à Dijon.

JS Cherbourg / Dijon, 22e journée de Proligue, salle Chantereyne, vendredi 20H30.