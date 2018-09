Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Un petit tour et puis s'en va. Face à Tremblay, formation de Starligue (première division), les handballeurs de la JS Cherbourg (Proligue, deuxième division) n'ont pas à rougir de leur prestation. Après une entame laborieuse, les hommes de Nicolas Tricon ont su réagir et ont proposé une belle copie malgré la défaite (27-24).

🤾‍♂️💬 Nicolas Bordier (pivot @JSCherbourg) : "On est loin d'être satisfaits, mais on n'a pas démérité. On a pris l'eau lors du premier quart d'heure, mais on a su réagir en offrant 45 bonnes dernières minutes" #FBsport#CoupedelaLigue#handballpic.twitter.com/gzCoEvEpda — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) September 8, 2018

Pourtant, sur le papier, on ne donnait pas cher de la peau des Manchois. Une équipe en reconstruction face à une formation de l'élite. Et le début de match laisse penser à une rencontre à sens unique : au bout de 13 minutes de jeu, la JSC est menée de sept buts (13e, 10-3). "Je pense que les débuts à Chantereyne étaient attendus par tout le monde. Il y a eu peut-être un peu d'inhibition sur les 15 premières minutes. On prend l'eau assez rapidement : on n'existe pas en défense, on ne met pas nos shoots au fond. On a mis du temps à s'accaparer le truc, et au fur à mesure, on s'est libéré", explique le pivot Nicolas Bordier (5 buts).

Des Mauves trop timorés, avant le réveil

Le gardien tremblaysien, Pascal Annonay, fait des miracles et met en échec les ailiers cherbourgeois. Mais, progressivement, les Mauves recollent, emmenés par un Romain Guillard et un Marko Curcic en réussite. A la mi-temps, l'écart n'est plus que de cinq buts (30e, 17-12).

Dès l'entame de la seconde période, les Mauves reviennent avec des intentions et recollent à 3 buts (37e, 18-15). Mais là encore, la profondeur de banc tremblaysienne fait le boulot et redonne de l'air aux joueurs de l'élite. Mais cependant, ils restent à portée de tir. "On n'a pas su tuer le match quand on en a eu l'occasion. Mais l'objectif est là : la qualification", concède l'entraîneur de Tremblay, Benjamin Braux.

"On n'est toujours pas prêt. On n'est pas encore assez pragmatiques. C'est pas mal. C'est pas désespérant on va dire. On les a un peu trop respecté au début du match. Puis, au bout d'un moment, quand tu arrêtes de les regarder, ça va mieux" - Nicolas Tricon, entraîneur de la JS Cherbourg

Tous les regards sont désormais tournés vers le championnat qui redémarre ce vendredi avec la réception d'un gros morceau, Massy, à Chantereyne, pour la première journée de Proligue.