Face à Tremblay, la JSC perd son handball et ses illusions

C'était annoncé, ce match de la 6e journée de Proligue face à Tremblay devait être un vrai test pour savoir où la JS Cherbourg handball en était après un début de championnat compliqué, lié notamment à la nécessité de construire un groupe avec de nombreux nouveaux joueurs.

Du mieux en première mi-temps...

Mais après cette rencontre perdue 29 à 19, on sait certes que les Mauves ne sont pas dans le coup, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. Car les Cherbourgeois ont été performants et ont fait jeu égal avec leurs visiteurs durant toute la première mi-temps conclue sur le score de 12-12. En attaque, Reida Rezzouki, Andry Goujon-Bellevue et Lucas Jametal "faisaient le job", tandis qu'une défense bien en place contrariait les plans offensifs de Sherif Hamani, l'ex cherbourgeois désormais entraîneur des Franciliens. On s'attendait à un mano à mano jusqu'à la sirène et on se prenait à se dire que la JS Cherbourg avait enfin acquis la rigueur, l'agressivité défensive et l'efficacité en attaque qui lui ont parfois fait défaut depuis le début de la saison.

... et la JSC a sombré

Seulement, il y a eu la deuxième mi-temps. Elle restera dans l'histoire du club en Proligue comme celle lors de laquelle les Mauves auront marqué le moins de buts : 7 au total. Surtout, les Cherbourgeois n'ont scoré que 2 fois durant les 20 premières minutes tandis que Tremblay marquait 16 buts dans le même temps! Un incroyable passage à vide marqué par des pertes de balles à répétition, des échecs nombreux sur le gardien (Cyril Dumoulin) et une défense qui se délite. Au point que le speaker infatigable des Mauves en a perdu sa voix et toute envie de continuer à haranguer la salle. Là aussi, une triste première.

Au terme de cette rencontre, la JS Cherbourg en plein doute sur les causes de ses maux est désormais 13e, avant de se rendre dans une semaine à Nancy, chez l'autre grosse écurie mal classée du championnat, qui ne compte comme Cherbourg, que deux victoires avant son déplacement à Sarrebourg ce soir.