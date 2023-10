Face à une équipe de Gravelines-Dunkerque en plein doute, le CSP veut retrouver le chemin de la victoire

Pas le temps de cogiter pour les basketteurs limougeauds. Trois jours seulement après leur large défaite à Beaublanc contre le Paris Basket ( 83-65), ils sont ce mardi soir sur le parquet de Gravelines-Dunkerque, pour la 5ème journée de Betclic Elite. L'objectif est évidemment de retrouver au plus vite le chemin de la victoire et il y aura en face une équipe en plein doute, qui n'a toujours pas gagné cette saison.

Attention au match piège

Quatre matchs et quatre défaites pour Gravelines-Dunkerque qui semble souvent sans solution et depuis deux rencontres se met en grande difficulté à cause d'un premier quart temps raté. Samedi dernier par exemple, après 10 minutes de jeu, les Nordistes étaient déjà menés 21 à 9 par Bourg-en-Bresse. Un retard trop difficile à rattraper. Sur le papier, le CSP peut donc être considéré comme favori mais attention au réveil des joueurs de Gravelines-Dunkerque, d'autant plus dans leur salle. Ce rendez-vous a donc tout du match piège.

Après quatre journées de championnat, les basketteurs limougeauds comptent deux victoires (Strasbourg et Boulogne-Levallois) et deux défaites (Monaco et Paris Basket). Jusqu'à présent, le CSP est invaincu à l'extérieur.

Gravelines-Dunkerque/CSP, un match à suivre en direct ce mardi soir sur France Bleu Limousin à partir de 20h50.