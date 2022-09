Face à Valence, une première en fanfare pour les handballeurs cherbourgeois à Jaurès

Nouvelle saison rime avec nouvelle maison pour les handballeurs de la JS Cherbourg. Leur "chaudron" de Chantereyne en rénovation, ce vendredi, les handballeurs cherbourgeois ont effectué leur premier match à domicile au complexe Jean-Jaurès d'Equeurdreville. Et le moins qu'on puisse dire, devant une salle quasi pleine, c'est que les Mauves ont marqué leur territoire : victoire 36-22 face à Valence, pour le compte de la deuxième journée de Proligue.

A part le plafond, je me crois encore à Chantereyne ! ça ne me dépayse pas du tout - Léo Weber, ailier

Une semaine après leur défaite contre Pontault, les Manchois ont été très sérieux devant leur public. Ils ont mené la rencontre de bout en bout. Le match débute sur un rythme fou (6-5, 7e). Mais après, les Mauves s'envolent. La JSC inflige un 6-0 aux Valentinois (12-5, 15e). L'arrière Lucas Jametal joue les artilleurs, le pivot Jason Muel débute son récital (9/9 aux tirs), et l'ailier Reida Rezzouki enchaîne les penalties (7/7 dont cinq jets de sept mètres). Côté défense, la JSC hausse le ton et peut compter sur un Gauthier Ivah impérial (15 arrêts).

"On se sent chez nous"

A la mi-temps, les hommes d'Edu Fernandez Roura ont une solide avance (19-9, 30e). La seconde période est plus en mode gestion. Les tambours du Kop donnent le tempo d'une salle Jaurès qui vibre au gré des buts cherbourgeois.

On avait le chaudron en ébullition. Ici on aura Jaurès avec le public en liesse. Chantereyne restera Chantereyne, ce n'est pas pareil. Mais on sera toujours derrière eux, dans les bons et les mauvais moments - Sébastien, du Kop Mauve

Avec 15 arrêts au compteur, le gardien cherbourgeois Gauthier Ivah a encore régalé le public © Radio France - Pierre Coquelin

Les nouveaux y vont aussi de leurs réalisations, à l'image de l'Argentin Mauricio Basualdo (4/5 aux tirs) et du meneur espagnol Rodrigo Perez Arce (5/6). "Les nouveaux se sont bien adaptés, pourvu que ça continue", commente Christian, un supporter. "L'équipe monte en puissance, ça va être du costaud", ajoute Sylvain. A la fin du match, toute la salle Jaurès est debout pour fêter ce succès avec la manière (36-22, 60e). "On a mis l'intensité. On voulait qu'ici, ce soit un chaudron et que ça reprenne feu comme l'année dernière. Je pense qu'on a fait le travail et qu'on s'est fait plaisir", confie Jason Muel à la fin du match.

On ne pouvait pas rêver mieux. On a mis tous les ingrédients pour un beau match. Depuis qu'on a commencé la prépa, on reste avec un petit goût d'amertume, on n'était pas convaincus. Mais là, vraiment, on a démarré la saison, et ça fait du bien au moral. Pendant la prépa, on n'avait pas de salle, pas de chez nous. Là, de gagner comme ça, on se sent chez nous - Léo Weber, ailier

Avec ces deux premiers points glanés cette saison, les Mauves sont septièmes de Proligue. Vendredi 23 septembre, ils se déplacent chez un promu, Bordeaux, lors de la troisième journée de championnat.