Faute de championnat, le MSB "s'occupe" pendant la pause forcée

C'est un mois presque vierge pour le MSB. Les basketteurs manceaux n'ont aucun match de championnat programmé pendant le confinement, et une seule rencontre de coupe de France à préparer. Pas de compétition ou presque, mais l'entraînement se poursuit normalement.

D'ici à début décembre et la fin du confinement, le MSB aura disputé 4 rencontres de championnat au lieu de 11. Un programme presque divisé par trois, avec de très longues périodes sans matches.

"C'est inédit", reconnaît le pivot Alain Koffi, du haut de sa 19e saison professionnelle. "Évidemment ça joue sur les performances, on l'a vu avec notre arrêt forcé en octobre (3 semaines en raison de cas de Covid-19, NDLR). Quand on reprend ce n'est plus la même équipe."

Éviter la monotonie

Il y a bien une compétition à l'horizon : la coupe de France, vendredi (17h, huis-clos) face à Tours (N1). Mais ce n'est pas le championnat, et on ignore s'il reprendra bien début décembre, avec le déplacement programmé à Cholet le 5.

"Il n'y a pas d'objectif devant nous, à part ce match de vendredi, résume l'entraîneur Elric Delort. Ça fait beaucoup de frustration à gérer. Aux entraînements on essaye d'occuper les joueurs, de trouver du plaisir tout en continuant à progresser. L'enjeu n'est pas du tout, comme en pré-saison, de se découvrir et de construire un groupe. Ça c'est acquis. Mais les entraînements ne remplacent pas l'adrénaline des matches. La difficulté d'ici là c'est d'éviter la monotonie."