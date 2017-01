Fauthoux, Seillant, Gomez... leurs plus beaux souvenirs de clasico Pau-Orthez - Limoges

La bagarre homérique de 1987, et le titre gagné ensuite in extremis... À quelques jours de la 100e, de LA rencontre Elan Béarnais - CSP Limoges, ce dimanche à 18h30, entraîneurs, dirigeants de clubs et joueurs se souviennent chacun d'un moment fort de clasico pour France Bleu.

Qu'ils aient été joueurs ou entraîneurs, d'un côté ou de l'autre du terrain, ils ont tous quelque chose à raconter sur un clasico Pau-Orthez - Limoges. Ce moment fort qui restera à jamais gravé dans leur mémoire, ils le racontent à France Bleu.

Frédéric Fauthoux : 1998, "gagner un titre et se faire huer"

Frédéric Fauthoux, ancien meneur de l'Élan et aujourd'hui entraineur du Paris-Levallois se souvient de 1998. Cette saison-là, l'Elan remporte le titre à Limoges.

"J’avais vraiment à cœur de gagner une revanche, et de gagner ce titre là-bas ça a été une joie immense face à notre meilleur ennemi. [...] C’était un grand moment, gagner un titre et se faire huer, c’était bon. Quand on sort entouré de gendarmes, de CRS, c’est des moments assez privilégiés dans une carrière, ça prouve qu’on est attendus à la sortie. Il y avait ce côté électrique sur le terrain que des fois, on a un peu de mal à retrouver, mais je ne désespère pas."

Pierre Seillant : 1987, "Kea était tellement costaud que j’ai mis la main sous…"

Pierre Seillant, ancien président de l'Elan béarnais, aujourd'hui président d'honneur se souvient de la bagarre homérique à la Moutète lors du 2e match de la finale 87.

"Ça s’est fini avec Kaba et Clarence Kea, un champion de boxe américain qui fait 130 kilos, un colosse et qui a failli m’étrangler Kaba - il était couché sur la table de marque. Je suis arrivé derrière, je l’ai pris par les hanches. [...] Il était tellement costaud que j’ai mis la main sous… [NDLR : ses parties] Il a commencé à faire des moulinets… Deux jours après il vient me voir et il me dit « T’es quand même gonflé, à ton âge, on ne fait pas ça ! »"

Michel Gomez : 1991, "Gomez, à Orthez !"

Michel Gomez, ancien coach de Limoges puis de l’Elan se souvient comment il est passé à l’ennemi en 1991 en signant à Pau-Orthez.

"On gagne à Orthez, Pierre Seillant vient nous féliciter, et il y a un homme à côté de lui qui le félicite, et qui lui dit : « C’est lui qu’il nous faut ». Quand, en 1990, j’avais été contacté, j’étais à Limoges et on faisait la finale fort à Limoges. Je suis rentré dans un restaurant boire un verre et là, il y avait les dirigeants de Limoges d’un côté, les dirigeants d’Orthez de l’autre. Les gens d’Orthez ont commencé à entonner « Gomez à Orthez ! Gomez à Orthez ! »."

Frédéric Forté : 1991, "Pour eux c’était un truc important"

Finale 91. L'Elan joue son premier match officiel au palais des sports de Pau. Dans le camp d’en face Frédéric Forté aujourd'hui président de Limoges. Il se souvient de cette finale perdue mais ne manque pas de rappeler que Limoges reste devant l'Elan béarnais. « Forcément pour eux c’était un truc important, parce que ça ne leur est pas arrivé beaucoup. Ils ont toujours grandi pour essayer de faire comme nous ! C’est deux clubs qui sont proches, mais on a toujours une longueur d’avance, on les voit toujours dans le rétroviseur. […] Cette rivalité a construit le basket français et a été chercher des spectateurs, des partenaires, de la télé, des médias. »

Freddy Hufnagel : 1987, "C’était chaud"

L'ancien meneur et joueur emblématique de l'Élan se souvient du titre de champion de France remporté en 87 face à Limoges à la Moutète grâce à ses deux derniers lancers. « C’était en 1987. Le match se joue à la fin sur peu de choses. Il reste 7 ou 9 secondes à jouer. Et je mets les deux lancer-francs et on est champions là-dessus. Après une bagarre homérique. On en parle aux actualités, ça fait le buzz. C’était chaud. Encore aujourd’hui, je croise des gens qui me disent : « Moi je me rappelle, le lancer-franc, j’y étais. » Je me dis : si je les avais ratés, qu’est-ce qu’ils me diraient aujourd’hui ? Je serais comme un cocu à qui on tape sur l’épaule. »"