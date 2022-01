"Il faut se frayer une petite place" : le hand toulousain espère profiter du beau parcours des Bleus à l'Euro

On croise les doigts pour une nouvelle étoile sur le maillot des Bleus ! L'équipe de France de handball joue une place en finale européenne ce vendredi soir face à la Suède. Bien que dans l'ombre du rugby et du foot, le hand est loin d'être un sport mineur avec plus de 30.000 licenciés en Occitanie.

Le handball français est au sommet depuis des années. Champions olympiques il y a quelques mois, les Bleus sont encore en position de décrocher une nouvelle médaille, en demi-finale de l'Euro ce vendredi soir face à la Suède. La bonne santé du hand français profite à tous les clubs, et notamment le Fenix à Toulouse, où ont été révélés le capitaine Valentin Porte et le gardien Wesley Pardin. Rémi Calvel, entraîneur adjoint du Fenix Handball et ancien responsable du centre de formation était l'invité de France Bleu et France 3 Occitanie ce vendredi matin.

La France a bataillé pour décrocher sa place en demi-finale (victoire 30 à 29 face au Danemark). La combativité de cette équipe de France, elle vous épate encore ?

Oui, c'est surprenant de voir cette équipe avec des joueurs qui ont, pour beaucoup, gagné énormément de titres, qui sont des stars. Et puis, les voir comme ça, en difficulté sur un match, arriver à se ressaisir et à renverser la vapeur, c'est vrai que c'est toujours surprenant parce que là, ils sont incroyables. Au fur et à mesure des saisons, des années, des titres, ils restent encore en haut du tableau, même dans des situations compliquées, ce qui est le cas en ce moment pour eux.

Pourtant, cette équipe de France, elle bouge, elle se renouvelle au fil des années. Mais elle reste, malgré la difficulté de ce début d'Euro, la plus titrée de tous les temps. Comment vous l'expliquez ?

En France, on a un parcours de formation des joueurs qui est très suivi, très encadré par la Fédération. On a fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce niveau-là. C'est le fruit du travail de toute une fédération, avec évidemment des joueurs d'exception. On a eu des générations de joueurs absolument incroyables, qui ont tout gagné.

On a à la fois un timing, j'ai envie de dire plutôt bon, parce qu'on a réussi à avoir quasiment tous les meilleurs joueurs du monde en même temps dans une même équipe, ce qui est absolument incroyable. Et puis une formation française du joueur français qui est de qualité. Je crois que l'un et l'autre entremêlés font que pendant très longtemps, on a été au sommet du monde, au niveau du handball mondial.

Au Fenix, vous avez vu passer Valentin Porte et puis Wesley Pardin, respectivement capitaine et gardien de l'équipe de France. Comment fait-on naître ce genre de pépites dans un club ?

Nous, à notre échelle, on essaye, comme tous les autres clubs, de recruter dans notre centre de formation les joueurs les plus qualitatifs possible. Donc ça passe par du recrutement, c'est-à-dire essayer de visionner des joueurs, d'aller les voir au plus jeune âge, d'essayer de les faire venir dans notre centre de formation, puis, après, de les entraîner et de les faire évoluer et de les accompagner vers le plus haut niveau. Des fois on y arrive, comme dans le cas de Valentin et Wesley. Mais il faut le reconnaître, parfois on se trompe.

Vous avez de nouveaux talents qui vont bientôt émerger au Fenix ?

J'espère, je touche du bois ! On essaye de travailler dans ce sens là, avec tout le staff et tout le club pour essayer de faire émerger le futur Valentin Porte ou le futur Wesley. J'espère que dans quelques années, vous me rappellerez pour me dire que j'ai réussi. En tout cas, ça voudra dire que j'ai bien travaillé.

Malgré tout ça, malgré cette équipe de France incroyable, ces joueurs qu'on vient de citer, le hand a quand même du mal à être un sport très populaire par rapport au foot et au rugby. Vous pensez que c'est quand même le troisième sport dans la région ?

Je pense. On est quand même à Toulouse, une terre de rugby. Toulouse vibre aux couleurs du Stade Toulousain. Donc, il faut arriver à se frayer une petite place dans ce qui reste de sport dans la région. Je pense que derrière le Téfécé et le Stade Toulousain, on arrive quand même à exister.

Ce n'est pas évident parce que ça ne fait pas beaucoup de place, mais on a des résultats qui sont avec nous. On a envie d'aller encore plus loin, donc on espère que le public toulousain et le public de la région sera avec nous pendant encore de nombreuses années.

Il faudrait que le hand soit plus médiatisé ? Moins de foot et plus de hand à la télé ?

Vous m'enlevez les mots de la bouche. J'adore le foot et le rugby, mais c'est vrai qu'on souffre depuis un petit moment d'un manque de médiatisation. Ça va beaucoup mieux parce qu'on a quand même beaucoup de matchs qui sont diffusés, mais on aimerait passer sur le devant de la scène.

C'est un sport que je trouve visuellement plutôt plaisant à regarder. Il y a beaucoup de buts, beaucoup d'actions. Ça va vite. On a de très bons joueurs dans un championnat qui est de très grande qualité au niveau européen. On a tous les ingrédients pour le faire et pour l'instant, on est encore un petit peu derrière.

"Comme tout le monde, on souffre un petit peu de cette période délicate. On a du mal à faire venir les gens dans une salle fermée en plein hiver et en pleine pandémie."

Vous accueillez environ 2.000 spectateurs actuellement au Fenix. Vous arrivez à avoir quand même de nouveaux spectateurs qui découvrent le hand ?

On aimerait en avoir plus, évidemment. Après, comme tout le monde, on souffre un petit peu de cette période délicate. On a du mal à faire venir les gens dans une salle fermée en plein hiver et en pleine pandémie. C'est assez compliqué pour nous, mais aussi pour tous les sports en salle en général de faire se déplacer les gens pour venir voir ce spectacle. On a un double problème qu'il va falloir arriver à résoudre. J'espère que les beaux jours venant, et quand le calme sera revenu et la sérénité chez les gens, on arrivera à remplir ce Palais des sports pour nous porter un peu plus.