Fin de saison amère pour les joueuses de Feytiat Basket 87

La Fédération Française de Basket arrête l'ensemble de ses championnats (départementaux, régionaux et nationaux) et Coupes (Coupe de France notamment) pour la saison en cours.

18 victoires en 18 matchs et puis... c'est fini ! Les joueuses de Feytiat Basket 87 ne termineront pas leur saison 2019-2020, en Nationale Féminine 1, et c'est un effet colatéral de la pandémie de Coronavirus. Après avoir dans un premier temps suspendu les matchs, la Fédération Française de basket a finalement décidé d’arrêter l’ensemble de ses championnats (départementaux, régionaux et nationaux) et Coupes (Coupe de France notamment) pour la saison en cours. Ce sera par ailleurs une saison blanche, sans aucun titre de champion, ni relégation ou montée dans la division supérieure.

Il restait juste les plus belles choses à vivre et, au final, on vit le pire - Caroline Misset, capitaine de Feytiat Basket 87

Pour la capitaine Caroline Misset, le sentiment qui domine est un mélange de "colère et déception". Il ne restait que quatre journée à jouer dans la saison régulière, "une saison parfaite", à l'issue de laquelle elle et ses coéquipières se projetait déjà vers les plays-off et une possible montée en Ligue Féminine 2.

"Ça revient à donner un coup de pouce aux clubs qui ont raté leur saison, car ils ne descendront pas. Et _ceux qui ont réussi leur saison sont pénalisés_. C'est comme leur dire que ce qu'elles ont fait n'a servi à rien !" déplore Stéphane Serve, le président de Feytiat Basket 87. Malgré son incompréhension, il se tourne maintenant vers la saison prochaine, en espérant conserver près de 100% de son équipe. Une équipe qu'il espère "revancharde", pour montrer que le beau parcours de cette saison "n'était pas un accident."