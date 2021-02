Fin de série pour Metz Handball, battu à domicile en Coupe d'Europe

Cela faisait quatre ans que les Arènes n'avaient plus été le théâtre d'une défaite de Metz Handball en Ligue des Champions. Quatre ans et 28 matchs plus tard, c'est Kristiansand qui est parvenu à faire tomber Metz Handball sur ses terres.

Les Dragonnes se sont inclinées 29 à 28 au terme d'une rencontre accrochée, mais durant laquelle les Norvégiennes ont été devant la majeure partie du temps.

Une 2e place menacée

Les messines concèdent leur 4e défaite dans cette poule indécise et perturbée par les matchs en retard. Ainsi, si elles conservent la 2e place (14 points, 11 matchs) derrière Rostov (15 pts, 9 matches), Kristiansand n'est pas loin (12 points, 7 matchs). Pour rappel, il faut terminer à l'une des deux premières places de la poule pour s'éviter les barrages et accéder directement aux quarts de finale.

Les joueuses d'Emmanuel Mayonnade tenteront de se rattraper dés ce dimanche, chez les allemandes de Bietigheim.