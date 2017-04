Final 4 : le Paris Saint Germain handball sacré à Reims

Dans un complexe René Tys plein à Reims, le Paris Saint Germain handball a remporté ce samedi 8 avril la finale de la Coupe de la Ligue de handball, en battant Nantes 31 à 27. C'est la première fois que le PSG handball remporte le titre.

Et voilà un titre de plus au palmarès pour Thierry Omeyer, les frères Luka et Nikola Karabatic , Daniel Narcisse, ou encore Luc Abalo... pour ne citer que quelque uns des joueurs de l'équipe de France de handball sacrés champions du monde en janvier dernier. Daniel Narcisse et ses coéquipiers du PSG handball ont remporté ce samedi à Reims, la finale de la Coupe de la Ligue de handball -le Final 4- en battant Nantes. Score final : 31-27. C'est la première fois que le PSG handball remporte ce titre.