PHOTOS - Finale de l'Euro de basket, les Braqueuses largement battues par l'Espagne (71-55)

Les basketteuses françaises ont été largement battues en finale de l'Euro par l'Espagne, 71 à 55, dimanche à Prague. C'est la troisième fois d'affilée que les Bleues perdent en finale après 2013 et 2015. Il s'agissait du dernier match international de la capitaine Céline Dumerc.

L'Espagne a été sacrée championne d'Europe de basket féminin, ce dimanche soir, à Prague, après sa victoire 71-55 contre la France en finale. Les Bleues n'ont rien pu faire. Les basketteuses françaises ont été largement dominées par une Roja menée par Alba Torrens et Sancho Lyttle. L'Espagne a donné une leçon d'adresse et de jeu collectif à la France. Celle-ci termine donc avec une médaille d'argent pour sa 3e finale d'affilée. Un remake cruel de 2013, où les Espagnoles avaient remporté in extremis la finale... sous les yeux consternés du public français.

Très beau parcours des Bleues, qui terminent cet #EuroBasketWomen2017 avec une médaille d'argent 🥈 pic.twitter.com/DG3JWpRkSi — Equipe France Basket (@FRABasketball) June 25, 2017

Cruel, oui... mais merci aux filles de nous avoir fait vibrer 👌🇫🇷 Cette médaille est belle et n'a rien d'anodin. Mille fois merci 🙏 #FRAESP — Sandrine Gruda (@Sandrine_Gruda) June 25, 2017

Céline Dumerc termine sa riche carrière internationale sur une défaite, mais sur une médaille d'argent aussi. Interviewée à la fin du match, très émue et au bord des larmes, elle a simplement dit "Merci, merci ! Parce que j'ai vécu des années de malade".

Merci, merci ! Parce que j'ai vécu des années de malade" - Céline Dumerc

La vice-championne d'Europe a joué ce soir son 262e et dernier match en bleu. Céline Dumerc restera à jamais la capitaine des "Braqueuses", qui avaient mis le basket féminin en pleine lumière en décrochant l'argent aux Jeux de Londres.

↓ Les plus belles photos de la finale

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP