Finale de la CEV : le Tours Volley Ball en coupe d'Europe, une histoire qui dure depuis vingt ans

27 mars 2005, le Tours Volley Ball entre dans l'histoire du volley français et européen. Ce soir là, dans la nuit de Salonique, en Grèce, le club de Tours s'impose dans une salle acquise à la cause de l’Iraklis Salonique, devant plus de 8.000 spectateurs (21-25, 31-29, 25-17, 25-23). Pascal Foussard, le manager général du club, était déjà là.

A feuilleter le livre d'or du Tours Volley Ball en coupe d'Europe, on y voit 19 participations lors des 22 dernières saisons, depuis la saison 2000-2001. Il a disputé 116 matches de Ligue des champions, remporté le titre en 2005, finaliste en 2007, troisième en 2004. C'est bel et bien en coupe d'Europe que le TVB s'est épanoui dès le début des années 2000. Sur la première décennie, Tours a dominé le championnat de France. Autant dire que pendant un bout de temps, l'hexagone a été trop petit pour le club tourangeau.

Pascal Foussard, Hubert Henno, Loïc de Kergret, entre autres, célébrant la victoire en finale de Ligue des champions en 2005. © Maxppp - P. Descamps

2017, dernier trophée européen du TVB

Comment rivaliser avec les clubs russes, italiens et polonais après les années 2010 ? L'équation a été posée à tous les dirigeants du TVB qui ont du arbitrer les budgets au fil des saisons. Très rapidement, le TVB a du se résoudre à ne plus tutoyer les sommets de la Ligue des champions. Souvent battu dans la phase de poule de la compétition phare du volley européen, le Tours Volley Ball a été reversé dans la deuxième coupe d'Europe, la CEV, dans laquelle il a pu cette fois s'épanouir, avec deux quarts de finale en 2010 et 2013, et surtout une victoire en 2017.

Inexistant au match aller (défaite 3-0), Tours a bouleversé tous les pronostics en s'imposant au set en or (31-29, 22-25, 25-22, 25-23, 15-13) face à Trente le 15 avril 2017 à la salle Grenon. Tours s'offre alors un deuxième trophée européen, pour garnir une vitrine déjà pleine, avec une Ligue des champions, huit titres de champion de France, dix coupes de France et quatre Supercoupes.

Quasiment 150 matches en coupe d'Europe

L'expérience. Voilà le maître mot du Tours Volley Ball quand il parcourt les salles européennes. Depuis la saison 2000-2001, Tours a disputé 147 matches de coupe d'Europe, dont 119 de Ligue des champions. Il a remporté 90 rencontres pour 57 défaites. Les joueurs arrivent et partent, les entraîneurs changent, les présidents aussi, mais l'esprit reste, avec un garant, Pascal Foussard. Il a été de toutes les campagnes victorieuses et même plus puisqu'en tant que manager de l'équipe de France (depuis 2013), il a vu les Bleus remporter le titre olympique en 2021.

Jamais deux sans trois ? Le TVB a l'occasion en cette saison 2021-2022 de rajouter un trophée européen à son palmarès, sur un duel en matches aller-retour contre l'équipe italienne de Monza (les 16 et 23 mars). Pour autant, la saison sur la scène continentale est déjà réussie avec huit succès pour deux défaites (avant la finale), alors que le TVB n'avait pas passé la phase de poule de la Ligue des champions et les seizièmes de finale de la CEV depuis sa victoire en 2017.