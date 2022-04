Coupe de France de basket : le titre en 2007, "presque la fin rêvée" avec l'Élan Béarnais pour Fred Fauthoux

Pour la première fois depuis 2007, l'Élan Béarnais retourne à Bercy disputer une finale de Coupe de France. La dernière fois, les Palois s'étaient imposés face à Nanterre (92-83), alors pensionnaire de ProB. Un match épilogue d'une saison à rebondissements pour les Vert et Blanc... la conclusion de 17 années – garnies de 14 titres – au service de l'Élan pour le "Petitou", Frédéric Fauthoux. Capitaine irréprochable encore ce jour-là (7 points, à 100%), le désormais assistant coach de l'ASVEL évoque pour France Bleu Béarn Bigorre ses souvenirs, et attend avec appétit le grand après-midi de basket prévu à Bercy.

France Bleu Béarn Bigorre : Frédéric, on peut dire que cette finale, en 2007, venait conclure de manière positive une saison très particulière ?

Fred Fauthoux : Clairement ! On avait une très belle équipe, on fait un très bon parcours en EuroLigue, mais un très mauvais en championnat, on manque la qualification pour les playoffs. Malgré ça on se hisse en finale de la Coupe de France, sachant que ça n'a jamais été l'objectif, qu'on ne respirait pas la sérénité, mais c'est encore une fois l'Élan qui avait gagné à la fin, et moi avec eux, c'était encore mieux !

Vous avez eu l'impression d'avoir terminé en beauté avec cette finale, ce titre ?

Très égoïstement, c'était presque la fin rêvée ! J'ai eu la chance de jouer à l'Élan dans la période où on gagnait énormément, et finalement, terminer ma carrière en en gagnant un dernier, à Bercy, dans une grande ambiance, c'est inoubliable. Ma famille était montée, les amis, tous les supporters... Je savais que ça serait quoi qu'il arrive mon dernier match, ça a été un match tendu, mais quand on gagne une finale, peu importe la manière !

La dernière des trois Coupes de France (2002, 2003, 2007) remporté par l'Élan, dans les mains de son capitaine. © AFP - Franck Fife

Cet après-midi pour le retour de l'Élan Béarnais en finale, face à Strasbourg, quelles chances vous donnez aux Palois ?

Aujourd'hui, la dynamique est du côté de Strasbourg, c'est inévitable, maintenant, l'Élan a prouvé cette saison qu'il pouvait faire des gros matchs, des matchs souvent serrés. L'Élan n'a pas roulé sur ses adversaires, mais a souvent sorti son épingle du jeu et notamment en fin de match, c'est ce qu'il faudra faire encore et c'est pour ça que je dirais presque qu'ils ont l'avantage des matchs à enjeu comme la saison n'a pas été un long fleuve tranquille. Avantage à Strasbourg dans la maîtrise, la continuité, mais avantage Élan sur les fins de matchs.

Avant la finale de l'Élan Béarnais, il y aura celle de Basket Landes où joue votre fille Marine, face à Bourges, ça sera un moment fort ?

Oh oui... Je vais évidemment suivre ça de très près. En plus c'est génial, avec l'Élan et Basket Landes il y aura des trains de supporters, beaucoup de supporters du sud-ouest, et une ambiance chaude. Si Marine pouvait gagner son premier titre à Bercy, dans une salle si grande, avec une histoire, ça serait fabuleux. Et puis ça serait énorme que dans la famille elle gagne son premier trophée là où j'ai gagné le dernier, l'histoire serait belle !