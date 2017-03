Finale de la coupe de France de Volley-ball, le GFCA a son destin en main

Derniers préparatifs pour le GFCA avant son départ pour Clermont-Ferrand où les ajacciens défendront leur titre contre Nantes-Rézé. Entretien avec Fred Ferrandez, l’entraineur du Gazelec.

Les volleyeurs du GFCA ont pris goût aux trophées. Vainqueurs de la coupe de France la saison dernière contre Rennes, vainqueurs de la Super-coupe contre Paris, ils aimeraient bien maintenant réaliser la passe de trois à l’occasion de ce nouveau rendez-vous, samedi 11 mars, à la maison des sports de Clermont-Ferrand où ils défendront donc leur titre contre Nantes-Rézé.

Cette finale, les ajacciens l’ont en tête depuis quelques semaines déjà. « Nous voulons défendre notre titre, et il faut maintenant finir le travail ». Fred Ferrandez donne ainsi le ton à quelques heures d’une nouvelle bataille qui sera très certainement difficile. « L’adversaire nantais dispose d’une très bonne équipe mais n’a pas obtenu les résultats escomptés. Autrement dit, Nantes-Rézé va jouer sa saison sur cette finale de coupe de France. Nous nous méfions d’un adversaire capable de se sublimer comme il l’a fait récemment contre Montpellier ».

Une préparation classique pour un rendez-vous exceptionnel

Cette nouvelle finale de coupe de France, le tenant du titre l’a préparé normalement. Fred Ferrandez n’a pas jugé bon de mettre une pression supplémentaire sur le groupe. « Nous sommes déjà suffisamment sollicités par les médias, les supporters. Il n’est pas nécessaire d’en remettre une couche » précise encore l’entraineur ajaccien qui ne veut décevoir personne. La pression est peut-être plus forte en revanche sur ses épaules. « Défendre la Corse avec mon équipe, cela me met en effet une pression particulière ».

Le Gazelec compte sur ses supporters

Le GFCA doit donc faire le travail sur le parquet pour aller au bout de son rêve. Et le groupe sait qu’il disposera du soutien de ses supporters pour atteindre ce nouvel objectif. « Ils ne seront malheureusement pas aussi nombreux qu’au Palatinu. C’est dommageable car nos supporters jouent un rôle important dans ces grands rendez-vous. Nous aurions aimé partager ce rendez-vous avec plus de monde. Nous supporters nous permettent de nous transcender et de dépasser les moments de doute. Mais on compte sur ceux qui seront de cette nouvelle finale pour nous aider à décrocher ce nouveau titre » Fred Ferrandez.

Le groupe quittera Ajaccio ce vendredi. Les supporters feront le voyage Samedi. Et tout le monde sera de retour dans la cité impériale dans la nuit de samedi à dimanche avec, on l’espère, une nouvelle coupe de France dans les bras.