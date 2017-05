Finale de LFH | Face à Metz, le Brest Bretagne Handball a des raisons d'y croire

Le Brest Bretagne Handball affronte le Metz Handball, en finale aller de LFH ce mercredi. Un match à vivre sur France Bleu Breizh Izel dès 18 heures 30. Metz est favori, mais Brest a de solides atouts.

Raison 1 : finir à l'extérieur n'est pas fatal

Metz ayant terminé premier de la saison régulière, et Brest troisième, les Lorraines auront l'atout de jouer la finale retour dans leur salle des Arènes.

Mais en demi-finale, les Brestoises avaient su renverser la situation à Issy-Paris. Battu de deux buts dans son Arena, le BBH est allé s'imposer de huit au retour, là où il s'était incliné en saison régulière comme en coupe de France.

"Ça peut se jouer sur la confiance, prédit la pivot Gaëlle Le Hir. Sur les duels avec la gardienne. Surtout si on se met en confiance comme au match retour des demies, face à la gardienne Isséenne, dès la première période, alors qu'elle nous avait posé beaucoup de problèmes à l'aller."

Les Messines peuvent dire la même chose... Les deux gardiennes, la Brestoise Cléopâtre Darleux et la Messine Laura Glauser, détiennent une bonne partie du sort de cette finale.

Raison 2 : Brest a la recette pour gagner à Metz

En octobre dernier, Brest s'est imposé 22-21 à Metz. Le BBH est la seule équipe de LFH à l'avoir emporté aux Arènes. Une performance dont ne peuvent même pas s’enorgueillir les Hongroises de Györ, championnes d'Europe.

Cette victoire, plus celle en coupe de France la saison dernière alors que Brest évoluait en D2, donnent quelques références aux coéquipières de Stéphanie Ntsama Akoa. Mais pas un avantage selon l'arrière : "Il faudra un peu de folie, de chance, de discipline, d'insouciance. On n'est pas censé gagner. On n'a pas de pression car on n'est pas censées être championnes. Si on gagne, c'est du bonus. Si on perd, on dira que c'est normal."

La capitaine du BBH estime le rapport de force à "60-40" en faveur des Mosellanes."Elles sont prévenues. Elles savent qu'elle devront faire un gros match ici. Elles ont été surprises, l'année dernière, par l'engouement, et elles nous ont sans doute sous-estimé. Cette année, je vous assure qu'elles nous respectent clairement. Dix minutes après avoir gagné la coupe de France, elles pensaient à nous."

Raison 3 : L'expérience des recrues

Beaucoup des joueuses brestoises présentes pour cette finale ont connu la D2. Pour renforcer l'équipe, le BBH a justement ciblé des joueuses ayant l'expérience de ces grands rendez-vous : Darleux, Pineau, Geiger ou l'internationale Prouvensier.

Toutes sont opérationnelles pour ces finales, alors que la saison du BBH a été émaillée de nombreuses et longues blessures. Notamment début 2017, quand Brest a eu des cadences élevées en menant de front LFH, coupes de France et coupe d'Europe EHF.

Laurent Bezeau, entraîneur du BBH © Radio France - Thomas Lavaud

Douze jours de préparation, un effectif au complet, l'impression est que Laurent Bezeau n'a jamais préparé un match dans de si bonnes conditions. "Après la demi-finale, j'ai laissé quatre jours aux joueuses car il y avait eu une telle débauche d'énergie, et car on a vécu tant de péripéties cette saison. Ensuite, on a cherché à récupérer, et à soigner les bobos. On n'a pas forcément eu le temps de travailler autre chose" tempère l'entraîneur du BBH."