Finale de Ligue féminine : A Brest, un travail à finir et une hégémonie à maintenir pour le Metz Handball

Perdre un titre après avoir gagné la finale aller par sept buts d'écart, le petit monde de la Ligue féminine de handball n'a jamais vu ça.

En 2013, déjà contre Metz, Fleury avait gâché une avance de cinq buts. Dans ses rangs se trouvait Manon Houette, aujourd'hui ailière gauche des Dragonnes. "Plus 7, ce n'est rien ! Plus 15, ce n'aurait rien été non plus. On repart de zéro. C'est avec cet esprit là qu'on pourra gagner cette finale."

L'ascendant psychologique ? Il est pour elle, elles nous ont battu plus souvent ! Manon Houette

Prudence car perdre d'au moins huit buts contre Brest, c'est arrivé deux fois cette année au Metz Handball. En championnat et en Ligue des champions. Mais trêve de pessimisme. A l'aller, Metz a eu confirmation que sa montée en puissance pouvait déjouer les pronostics dans les grandes largeurs, et faire changer le rapport de force.

Un cinquième titre de suite, un 24e en tout, se paiera au prix d'une débauche d'énergie au mois aussi importante que mercredi. Seule condition pour maintenir l'écart contre un adversaire blessé, obligé de réagir et qui, cette fois, aura l'appui du public.

