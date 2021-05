Finale de Ligue féminine : les réactions après la défaite du Metz Handball à Brest

L'avance de sept buts, creusée aux Arènes à l'aller, n'a pas suffi. Le Metz Handball s'est incliné sur le même écart au match retour à Brest, et perd le titre en raison du nombre de but inscrits à l'extérieur (22 pour Metz, 24 pour Brest).

L'amertume était évidemment forte chez les Messines tandis que les Brestoises célébraient un titre qu'elles attendaient depuis la refondation de leur club, en 2012.

Ailly Luciano : "c'est complètement loupé"

Ailly Luciano (ailière droite Metz) : "sept buts, ce n'est pas juste une petite défaite. On n'a pas su être à la hauteur de la moitié de ce qu'on a fait à la maison. Ce n'est pas un petit peu loupé, c'est complètement loupé. (...) On doit regarder Brest fêter notre coupe. Je dis ça parce que ça fait je ne sais combien de temps que nous, moi, on l'avait chez nous. Et ça fait toujours un petit peu mal de leur donner."

Manu Mayonnade : "quand ça ne va pas, ça ne va pas"

Manu Mayonnade (entraîneur Metz) : "On a raté les moments importants. Le début deuxième mi-temps nous fait très mal. Et, comme on pouvait se l'imaginer, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Trois décisions d'arbitrage, Toft qui fait dix arrêts en deuxième mi-temps soit plus que notre gardienne sur l'ensemble du match. On a été défaillants dans pleins de secteurs, le grand espace n'a pas été maîtrisé comme il l'avait été à l'aller. "

Laurent Bezau : "on renverse le temps fort de Metz"

Laurent Bezeau (entraîneur Brest) : "Ce qui renverse le rapport de force, ça a été de passer en défense 1-5. Metz avait un jeu très concentré dans le secteur central. Le meilleur moyen de s'opposer à ça, c'était de mettre quelqu'un devant. On renverse le temps fort de Metz. Vendredi, j'ai montré aux joueuses un tableau où j'avais identifié tous les scores, quart d'heure par quart d'heure. Quand on avait gagné de onze buts il y avait 12-12 à la mi temps. Là, il y avait 13-12 donc il ne fallait pas s'affoler."