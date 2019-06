Finale des playoff de Pro B de basket : Orléans remporte la première manche face à Rouen

Orléans, France

Orléans 1 / Rouen 0. Les basketteurs orléanais ont pris l'avantage ce dimanche après-midi dans leur salle, un palais des sport plein comme un œuf et qui a su porter son équipe. Ils ont battu Rouen, leur bête noire cette saison, dans le premier match de la finale des playoff de Pro B.

Miralem Halilovic, capitaine de l'OLB, lors de ce match face à Rouen © Radio France - Antoine Denéchère

Le match a été un rude combat, avec des défenses agressives de part et d'autre. Orléans mené 15-12 après le premier quart-temps est resté au contact dans le second quart temps et n'était mené que de deux points 32-30 à la mi-temps. Germain Castano le reconnaissait à la pause "les joueurs sont stressés, il faut être plus serein !".

L'ambiance a été irrespirable pendant une grande partie de la rencontre dans un palais des sports en feu : encore mené (45-44) après le troisième quart-temps (Rouen a inscrit un panier à trois points qui a fait mal sur le buzzer à la 30ème minute !), les Orléanais ont réalisé un super quatrième quart-temps et s'imposent 68-62 ! Le public a porté son équipe et les joueurs ont communié avec les supporters après le match.

L'OLB devra vite se reconcentrer après cette victoire importante. Match retour mercredi 20h45 à Rouen, à vivre en direct sur France Bleu Orléans !