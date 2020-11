Finale Leaders Cup Pro B : "Une impulsion supplémentaire aux projets de l'UJAP" pour le président de Quimper

"Cela crée une dynamique autour du club !" Bernard Kervarec, le président de l'UJAP, ne cache pas sa satisfaction de voir le club qu'il préside disputer, ce dimanche à 14h15, la finale de Leaders Cup Pro B dans la salle de Fos Provence Basket. "C'est une exposition nationale, on n'a pas souvent ça au niveau de Quimper" relève le président d'un club dont la dernière finale, gagnée, remonte à la saison 2017 pour l'accession en Pro B. Il y a bien eu les très bons résultats de la saison passée, mais ils sont malheureusement passés illico à l'arrière plan d'un exercice prématurément arrêté par le coronavirus.

Une étape importante

"Pour nous, c'est une étape importante" dit-il au sujet de cette finale que l'UJAP aborde en position d'outsider face à une formation de Fos intrinsèquement plus solide et calibrée pour monter de Pro B en Jeep Elite. Ca tombe bien, le gagnant obtiendra un billet direct pour disputer les play-offs en fin de saion. S'ils ont lieu, sous une forme ou une autre. Ce qui n'est, à l'heure actuelle, pas garanti en raison du coronavirus et des reports de matchs. Les Béliers de Kemper voit davantage ce rendez-vous comme l'opportunité de rajouter une ligne au palmarès du club. "C'est un trophée à ramener, ce serait bien" lâche Laurent Foirest, "on ne joue pas des finales chaque année, il faudra donner le maximum" pour ne rien regretter continue l'entraîneur d'une UJAP en phase de développement sportif et structurel.

à lire aussi Basket - Quimper bat Paris et se qualifie pour la finale de Leaders Cup Pro B !

Une finale avec le projet de nouvelle salle en tête

Et cette finale est au moins aussi importante pour le second volet. "Financièrement, cette finale nous coûte de l'argent" recadre Bernard Kervarec, avant d'y voir les bénéfices indirects qu'elle génère. "Cela fait parler du club, on sent que les gens sont derrière nous" dit-il, à l'heure où le projet de nouvelle salle fait son chemin. "C'est un dossier qui nous tient à coeur, il peut _voir le jour dans deux ou trois ans_. Cette finale donne une impulsion supplémentaire à nos projets".

Le dossier avance bien

A ce sujet, où en est-on ? "On a des réunions avec la mairie. On sent Isabelle Assih (maire de Quimper et présidente de Quimper Bretagne Occidentale, ndlr) en première ligne sur ce dossier, elle l'a pris à bras le corps. Il y a des réunions techniques, etc. De notre côté, _on a un projet en tête et nous avons aligné des chiffres_. Ca avance. Ca avance bien, même. On espère un projet à l'horizon de deux ans, deux ans et demi".