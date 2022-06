Finale LFB : Balle de Match pour les filles du Bourges Basket chez Lyon ASVEL ce samedi après-midi

Les Tangos de Bourges ont la possibilité d'inscrire dès ce samedi un 15e titre de championnes de France de basket à leur palmarès. Pour cela les berruyères doivent, après deux premières rencontres victorieuses à la maison, s'imposer dans l'antre de Lyon ASVEL, la salle Mado Bonnet. Un déplacement périlleux chez des adversaires redoutables. D'autant que les tangos, intraitables et invaincues à domicile dans ces play-offs ont montré aux 2 tours précédents une vraie fragilité à l'extérieur.

Une 3e victoire pour obtenir le titre

Attention donc au match-piège car les choses peuvent ensuite aller très vite. En cas de défaite, un match 4 serait organisé dès lundi soir 20h45. Et si Bourges ne remporte aucun match à Lyon, la belle se ferait en revanche dans leur salle du Prado, jeudi prochain (09/06) à 20h45.

Lucide et prudent, l'entraineur berruyer Olivier Lafargue notait déjà à l'issue de la 2e rencontre "On n'a rien gagné encore. La Coupe, on ne l'a pas. Donc il faut analyser ce qu'on a fait de bien et ce qu'on peut améliorer, il faut récupérer et rester focus",