Finales de Betclic Elite : "Maintenant il faut conclure", pour la Roca Team

"Le titre nous a déjà glissé entre les doigts plusieurs fois ces dernières années, on sent que maintenant il faut conclure." La détermination est énorme du côté des joueurs de l'AS Monaco Basket et de son capitaine Yakuba Ouattara. La Roca team avait déjà atteint la finale du championnat de France en 2018, 2019 et l'année dernière 2022, sans parvenir à remporter le titre. Mais elles ne pèsent pas sur les joueurs du rocher selon le capitaine : "ce sont des expériences, on a vu, on sait gérer." Pour lui tous les voyants sont au vert avec un socle maintenu depuis la saison dernière, un niveau de jeu accru et "une mentalité différente, là on savait que l'objectif c'était de remporter ce championnat de France et forcément ça se sent sur le terrain."

"Il faut trouver la bonne énergie"

Pour le coach Sasa Obradovic, "tout le monde à envie de finir vite". Quant à ce qui fera la différence sur le terrain contre les Metropolitans, "ce n'est plus le temps de tester quelque chose de spécial ou de nouveau, il faut plutôt chercher et trouver la bonne énergie".

Les monégasques vont devoir se frotter aux Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois, et sa pépite Victor Wembanyama. Plan anti-Wembanyama ou pas? Le coach et le capitaine bottent en touche, mais gardent à l'esprit la menace.

5 matchs pour marquer l'histoire de l'AS Monaco Basket! Première rencontre ce samedi 10 juin à la salle Gaston Médecin de Monaco à 20h30. Pour remporter le titre il faudra gagner 3 manches.