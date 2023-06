Finales de Betclic Elite : une première occasion pour un titre historique pour l'AS Monaco Basket

Il n'en manque plus qu'une! Une victoire pour l'AS Monaco Basket dans une saison qui en a compté presque autant que de matchs disputés. La Roca Team se déplace en région parisienne ce jeudi 15 juin pour remporter enfin ce premier titre de champion de France. Le possible point d'orgue d'une "saison folle", selon le coach Sasa Obradovic.

Pour s'imposer contre les Metropolitans 92, il faudra "agir différemment que lors du match 2" insiste l'entraîneur, très mécontent de l'attitude de ses joueurs. "On a fait preuve d'un inacceptable manque de respect. On s'est cru dans une improbable zone de confort.", explique Sasa Obradovic, alors que la Roca Team avait très facilement remporté le premier match.

La troisième manche de cette finale s'annonce exceptionnelle, devant près de 15 000 spectateurs massés dans les tribunes du court central de Roland Garros, doté d'un parquet de basket pour l'occasion. Les monégasques s'avancent en favoris, maintenant il faut finir le travail conclut le coach serbe "On doit utiliser notre expérience pour maîtriser le maximum de facteurs: la salle imposante, l'entraîneur adverse qui a déjà préparé ce match, la qualité adverse. On doit rester sérieux et prouver sur le terrain."

Metropolitans 92 - AS Monaco Basket, c'est ce jeudi soir à 20h30.