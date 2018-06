Le Mans Sarthe Basket dispute ce soir le 5ème et dernier match des finales de Pro A. Face à Monaco, qui possède un budget plus important, un effectif plus large et l'avantage de la salle, les Tangos ne sont pas favoris. Mais voici 3 raisons de croire en leurs chances de remporter le trophée.

Le Mans, France

Sur le papier, l'affaire est (presque) entendue. Monaco doit logiquement ce soir confirmer sa domination depuis 3 ans sur le basket français (3 fois premier du classement à l'issue de la phase régulière, 3 leaders cup, finaliste de la ligue des champions). Avec une masse budgétaire plus imposante (2,3 millions d'euros contre 1,6 pour le MSB), un effectif par conséquent plus profond, la Roca team est clairement favorite. D'autant qu'elle disputera ce match décisif dans sa salle Gaston Médecin.

Pour autant, le MSB doit croire en ses chances de victoire. En voici 3 raisons.

1 - La victoire à Strasbourg lors du match 5

En demi finales, les Manceaux se sont retrouvés exactement dans cette configuration. Battu au match 1, vainqueur des match 2 et 3, défait au 4, le MSB est allé chercher sa qualification en Alsace lors du match 5.

Le MSB en a même fait une spécialité. Toute cette saison, les Tangos ont régulièrement retourné des situations difficiles. Comme lors des quarts de finales des playoffs : battu d'entrée par Villeurbanne à Antares, les basketteurs manceaux avaient surpris tout le monde en s'imposant dans le match 2 sur le parquet de l'Asvel.

"C'est une équipe qui a du coeur" estime Jean-Pierre Goisbault, ancien président du MSB. Les Sarthois n'ont d'ailleurs jamais perdu 2 matchs de suite en playoffs cette saison.

2 - La feutrée salle Gaston Médecin

Monaco à l'avantage du terrain. Pas si sûr. Bien que solides dans leur salle, les Monégasques sont loin d'être imprenables. Ils se sont déjà inclinés à 5 reprises cette saison en Pro A et le MSB y a gagné à deux reprises. Avec 3 700 places et un public mesuré, la salle sonne creux. Gaston Médecin n'est pas fort Fort Knox et les Manceaux pourraient bien y faire le casse de l'année.

3 - L'expérience des grands rendez-vous

Le MSB a une longue histoire et un palmarès qui parle en sa faveur. Avec 12 titres dont 4 de champion de France, Le Mans Sarthe Basket à l'expérience des finales et sait comment préparer un match décisif. Les échec successifs du PSG en football sur la scène européenne l'ont démontré, dépenser des millions ne suffit pas pour remporter la ligue des champions. Le diable est dans les détails. Et la Roca team bien que toujours dominante en phase régulière n'a jamais remporté le championnat.

Match 5 des finales de la Pro A Jeep Elite à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Maine à partir de 18h. Coup d'envoi à 18h30.