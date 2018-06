Le Mans, France

Ils ont refait le coup de Strasbourg. Comme en demi finales, les basketteurs du MSB sont allés chercher la victoire à l'extérieur pour remporter la série... et en plus soulever le trophée. Le Mans Sarthe Basket s'impose 76 à 74 à Monaco et peut savourer un authentique exploit.

Les Tangos ne partaient pas favoris face à la puissante Roca team. Troisième masse salariale de Pro A, premiers du classement à l'issue de la phase régulière et disposant de l'avantage du terrain, les hommes de Mitrovic auraient du logiquement l'emporter contre les basketteurs sarthois. Mais comme souvent cette saison, le MSB a montré qu'il avait des ressources et du talent.

1978, 79, 82, 2006 et... 2018

Fatigués et un peu assommés suite à la défaite de mercredi à Antares, les Manceaux ont su rebondir sur le Rocher pour mettre la main sur le 5ème titre de champion de France du club, 40 ans après le premier trophée remporté par la bande à Balzer. Victorieux en 1978, 79, 82 et 2006, les Tangos ajoutent une nouvelle ligne à leur palmarès et effacent les échecs de 2010 (Cholet) et 2012 (Chalons-sur-Saône).

C'est donc une saison 2017 - 2018 (quasi) parfaite pour le MSB. 3ème du classement, finalistes de la leaders cup, finalistes des playoffs et qualifiés pour la prochaine ligue des champions, les basketteurs sarthois sous la houlette d'Eric Bartecheky ont fait mieux que ce que les dirigeants du club espéraient.

Absent des playoffs l'an dernier, pour la première fois depuis 21 ans, le MSB est revenu au premier plan et s'est réconcilié avec son public, plus présent que jamais avec 9 matchs à guichet fermé cette saison.