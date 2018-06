Le Mans, France

Comme mercredi, Le Mans Sarthe Basket est à 40 minutes du titre. La donne n’a finalement pas changé, si ce n’est que les Tangos n’ont cette fois plus de joker et qu’il y aura obligatoirement une équipe sacrée ce soir. Défaits par Monaco à Antares lors du match 4, les basketteurs manceaux vont donc devoir impérativement gagner sur le Rocher pour soulever le trophée au terme de playoffs marathon.

13 matchs depuis le 22 mai

Les Sarthois disputeront ce dimanche soir leur 13ème match en un mois (3 contre l’Asvel, 5 contre Strasbourg et 5 contre Monaco soit le maximum possible). Forcément usés par enchaînement des rencontres, ils ne partent pas favoris pour cet épilogue des finales du championnat de France de basket face à la Roca team qui possède une profondeur de banc plus importante et l’avantage du terrain.

Pour autant les hommes d’Eric Bartecheky n’ont cessé cette année de déjouer les pronostics et pourraient (encore) créer la surprise. Outsiders, ils ont sorti de la compétition le premier budget de Pro A (Villeurbanne), puis le deuxième (la SIG) avant de pousser le troisième dans ses retranchements.

La pression sur Monaco

Un statut qui convient parfaitement à Youssoupha Fall. « Cela nous va bien. C’est eux les favoris, c’est à eux de gagner, c’est donc eux qui ont la pression » estime le pivot du MSB. « Nous on doit être zens. Tout donner pour gagner et ne pas avoir de regret. Mais il n’y a pas de pression ».

Ne pas avoir de regret. C’est aussi le message du coach, Eric Bartecheky qui assure que ses joueurs ont bien récupéré ces 3 derniers jours et que la déception suite à l’échec de mercredi à Antares est digérée. « On est tourné vers ce match là. Il va falloir être capable de tout donner et faire les efforts, fatigue ou pas fatigue. Et cela peut être génial… ».

Pour sa première saison sur le banc sarthois, Eric Bartecheky, le coach du Mans Sarthe Basket, espère offrir au club un 5ème titre de champion de France après ceux 1978, 1979, 1982 et 2006. © Maxppp - Cyril Dodergny

Trop de fautes monégasques

Pour gagner, le MSB aura besoin d’un Justin Cobbs à son meilleur niveau. Le meneur de jeu américain, touché à la cuisse lundi, a peiné lors des deux derniers matchs. Mais il a été ciblé aussi par la défense de la Roca team hyper agressive et logiquement souvent sanctionnée. Les hommes de Zvezdan Mitrovic commettent ainsi 26 fautes par matchs depuis le début des playoffs. « 26 fautes sifflées » nuance Eric Bartecheky. Pour le coach manceau, l’agressivité des joueurs du club de la principauté est telle que les arbitres sont obligées d’en laisser passer certaines. « Mais je suis désolé, s’il y a 40 fautes, il faut en siffler 40 ».

Une équipe qui a du cœur

De la capacité du MSB à répondre à ce duel physique dépendra certainement l’issue de cette finale. « On doit jouer dur. Cela va être un combat » admet Youssoupha Fall, qui espère revenir avec le trophée en Sarthe. Ce serait le le 5ème titre de champion de France du MSB (1978, 1979, 1982 et 2006) et le 13ème titre dans l’histoire du club, au terme d’une saison d’ores et déjà réussie.

C’est la conviction de Jean-Pierre Goisbault. Président du MSB en 2006 et vainqueur de la coupe de France comme joueur en 1964 (premier trophée du MSB alors SCM), il salue cette génération 2018 : « C’est une équipe qui a du cœur. On les a vu, ils sont morts, crevés. Mais ils ont du cœur. Moi j’y crois, on peut gagner. Et si on ne gagne pas, compte tenu du parcours réalisé, moi je dis : chapeau les gars ! ».

Match 5 des finales de la Pro A Jeep Elite à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Maine à partir de 18h. Coup d'envoi à 18h30.