Finales de Proligue : entre la JS Cherbourg et Pontault, c'est 50/50

Nous y sommes! Les play-off de handball ont lieu les 4 et 5 juin au Palais des sports de Dijon. Comme la saison passée, la JS Cherbourg handball tentera d'y décrocher le dernier ticket pour l'accession à la starligue. Et pour cela, les mauves doivent tout d'abord se qualifier pour la finale de ce tournoi à quatre, en prenant le meilleur sur Pontault-Combault. Une démi-finale qui débutera à 18 heures et que France Bleu Cotentin vous fera vivre en intégralité.

Au terme de la saison régulière, la JSC a pris la deuxième place au classement derrière Ivry, et tout juste devant Pontault-Combault. Une saison marquée par un bilan positif des Manchois face aux joueurs du Val-de-Marne battus au match aller comme au match retour. En décembre dernier, les Mauves étaient allés s'imposer d'un but dans la salle des Franciliens (23-24). Lors de la phase retour, Cherbourg avait signé un nouveau succès à 4 journées de la fin du championnat, s'imposant cette fois plus facilement 32 à 26 devant son public salle Chantereyne. Seulement, ces deux victoires ne doivent pas pousser les Cherbourgeois à un excès de confiance car les play-off, ça n'est pas le championnat régulier, c'est une toute autre compétition. Et au petit jeu des pronostics, difficile de dégager un favori tant les deux formations, chacune dans leur style de jeu, font dans l'excellence cette saison.

Des statistiques qui se font écho

Si Cherbourg présente la 2e meilleure attaque du championnat, Pontault-Combault lui oppose la meilleure défense de la saison. Le meilleur buteur, Jean-Pierre Dupoux, est dans les rangs des Pontellois, mais son dauphin n'est autre que le cherbourgeois Lucas Vanègue. Côté gardien, la JSC peut compter sur Gauthier Ivah, qui présente le meilleur ratio d'arrêt de la ligue cette année (plus de 35% de réussite), quand Pontault-Combault mise sur l'ex-mauve Sven Horvat, tout juste derrière en terme de statistiques.

Alors évidemment, en ce qui concerne l'expérience des matchs à enjeu, la formation cherbourgeoise, la plus jeune du championnat, est moins capée. Mais elle pourrait compenser par sa fougue et son insouciance, sans oublier le rôle que jouera le duo d'entraineurs cherbourgeois Frédéric Bougeant et José-Louis Villanueva sur le banc. Un binôme pour le coup rodé au très haut niveau et aux matchs couperet.

JS Cherbourg / Pontault-Combault, coup d'envoi 18 heures. Avant-match dès 17H30 sur France Bleu Cotentin.