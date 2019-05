Finale de Ligue A féminine : des supporters du FC Nantes et des Corsaires pour encourager le VBN

Nantes, France

L'ambiance promet d'être bouillante, ce mercredi soir, à Mangin-Beaulieu. Pour la deuxième fois de leur histoire, les volleyeuses nantaises se sont qualifiées pour la finale des play-offs, face à Cannes. 2.500 personnes ont dores et déjà coché la date sur leur calendrier. Parmi elles, des supporters du FC Nantes et des Corsaires qui vont donner de la voix pour pousser le VBN vers son premier titre de champion de France.

Battre une nouvelle fois le record de bruit à Mangin-Beaulieu

"On a beaucoup de membres qui suivent d'autres clubs", avoue Jonathan Dovale, membre de Nantes Activ' Support. Déjà présents lors des quarts et des demi-finales, plus d'une quinzaine de supporters du FC Nantes seront à Mangin-Beaulieu, pour l'occasion. "On a beaucoup d'habitués de la tribune Loire qui étaient heureux et surpris de voir que les kops de supporters de volley chantent les mêmes chansons qu'eux, explique Jonathan Dovale. Il y avait juste les paroles qui changent un peu et les noms des joueuses, sinon ce sont les mêmes chants."

Le @VBNantes 2018-19 :

✅ Public en hausse avec Mangin Beaulieu (+60%)

✅ 4ème du championnat

✅ Record de points/victoires du club en Ligue AF

✅ Finaliste de la coupe de France

✅ Qualifié pour la prochaine Champions League

✅ En finale des PlayOffs...



Juste #PassionNantes 👏 pic.twitter.com/eoFJzN8Ckh — Volley-Ball Nantes (@VBNantes) May 6, 2019

Le club nantais et le principal groupe de supporters du VBN, les "Bluetous", ont eu l'idée de contacter d'autres groupes nantais en se basant sur "Dame de sport", une association de Loire-Atlantique qui vise à promouvoir le sport féminin. "Au début, nous échangions seulement avec les supporters du handball féminin, détaille Cyrille Palvadeau, le président des "Bleutous". Puis, de fil en aiguille, on s'est rapproché d'autres sports. On a trouvé l'idée plutôt sympa."

Il y a un petit jeu entre le speaker, la mascotte et les groupes de supporters pour faire monter le "noise mètre" le plus haut possible. Et lors de la demi-finale, on a atteint 121 décibels, un record", sourit Cyrille Palvadeau, le président des "Bleutous".

Deux associations de supporters du FC Nantes, Nantes Activ' Support' et Canaris Sud 44, participeront donc à la fête, ce mercredi soir, lors de la finale aller, à Nantes. "On espère battre à nouveau le record de bruit, lance Jonathan Dovale. Sur le terrain, on sent bien que ça les booste." Habitués des travées de Mangin-Beaulieu, plusieurs passionnés de hockey et suiveurs des Corsaires de Nantes donneront également de la voix pour ce qui sera le dernier match à domicile de la centrale, Marion Gauthier-Rat, avant sa retraite. "Nous aurons une grosse pensée pour elle et nous allons lui réserver un accueil spécial", promet Cyrille Palvadeau.