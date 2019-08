Finies les vacances pour les basketteurs de Poitiers

Poitiers, France

Après la prolongation de l'Américain JR Reynolds à la mène, le club a signé deux joueurs de Jeep Elite : l'arrière M'Baye (Fos-sur-Mer) et le pivot Badji (Châlon-Reims). A ces jolis coups s'ajoute le retour au bercail de deux anciens : le meneur Carl Ona Embo qui va vivre sa troisième aventure sous le maillot poitevin et Bathiste Tchouaffé, pur produit local formé au PB.

Le jeune homme de 21 ans a connu la Jeep Elite avec Nanterre et la JL Bourg. "J'ai beaucoup d'expérience pour mon jeune âge. Ce retour parmi les miens doit me permettre de me recentrer sur mon basket et passer un palier". Autre bonne nouvelle, l'historique Pierre-Yves Guillard rempile pour une seizième saison d'affilée avec Poitiers. A 35 ans, il a songé mettre un terme à sa carrière avant de se raviser. "J'ai encore des choses à apporter, le corps répond présent, on a fait le constat avec le club que ça valait le coup de prolonger encore d'un an !"

L'objectif, ce sera une nouvelle fois d'accrocher les play-offs (si possible avec une meilleure place à l'issue de la saison régulière qu'en mai dernier). Il faudra composer avec une Pro B nouvelle formule. Cette saison, seul un club pourra monter en Jeep Elite. Quant à la concurrence, elle sera rude, comme d'habitude pour l'entraîneur Ruddy Nelhomme. "Paris, Nancy, Rouen, Antibes, Vichy... De nombreux clubs ont des ambitions. Le championnat est chaque année plus difficile. Sans comptez que cette fois, il n'y aura qu'un ticket pour la montée..."

Le PB jouera quatre matches amicaux contre la Rochelle, Boulazac, Limoges et Pau d'ici la mi-septembre. La reprise de la compétition se fera en coupe de France le 17 septembre à Blois. Pour la Pro B, il faudra attendre le 11 octobre avec un déplacement à Rouen.