L'internationale sénégalaise, Hadja Cissé, et le FLHB ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Le club est à la recherche d'un joker pour la suite de la saison.

Fleury Loiret Handball : Hadja Cissé et le club se séparent

Orléans, France

Le Fleury Loiret Handball se sépare d'une de ses joueuses. Hadja Cissé quitte le FLHB. L'internationale sénégalaise et le club ont décidé, d'un "accord commun" selon un communiqué du club, de mettre fin de manière anticipée au contrat qui les liait jusqu'en juin prochain.

Membre du FLHB pendant la saison 2015-2016, Hadja Cissé avait fait son retour dans le Loiret il y a un peu moins d'un an, en janvier dernier. Elle s'était alors engagée pour un an et demi.

"Elle a contribué à la qualification des Panthères pour les Playoffs du championnat 2018-2019, avant de voir son activité perturbée pour des raisons médicales", précise le communiqué.

Pour compenser le départ d'Hadja Cissé mais également l’indisponibilité de l'internationale cubaine, Eyatne Rizo Gomez, blessée au genou, le Fleury Loiret Handball cherche désormais un "joker" pour la suite de la saison.