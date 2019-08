Florent Piétrus : "Christian Fra nous considérait comme ses enfants"

Le monde du basket français rend hommage à Christian Fra, l'ancien président du Sluc Nancy Basket, décédé ce mercredi. Parmi ces hommages, celui de Florent Piétrus, monument de l'équipe de France et joueur du Sluc de 2013 à 2016.

Le Sluc Nancy Basket est en deuil. Le club nancéien, pensionnaire de Pro B, a perdu ce mercredi son ancien président, Christian Fra, aux commandes du Sluc de 2004 à 2016. De nombreux joueurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Florent Piétrus, élément central de l'équipe de France pendant une décennie et joueur du Sluc de 2013 à 2016. Il a accepté de s'exprimer sur France Bleu.

"Un second père"

Florent Piétrus, "très attristé" qui rend hommage à un "grand monsieur du basket français" mais se souvient surtout de l'homme, un homme attachant :

"Il m'a donné à moi et ma famille beaucoup d'amour. Pour moi, c'était un second père, il a toujours été droit avec moi. Il nous a toujours considéré comme ses enfants, on pouvait appeler à n'importe quelle heure. Il était toujours là pour nous conseiller, nous écouter."

On venait à Nancy pour lui

Florent Piétrus attiré à Nancy par Christian Fra après de nombreuses saisons en Espagne. D'autres grands noms sont venus dont Nicolas Batum, joueur NBA et de l'équipe de France. Ce n'était pas un hasard pour "Flo" Piétrus :

"Si on venait à Nancy, c'était en sachant que le président nous considérait comme ses enfants. Pour un joueur, c'est super important de se sentir aimé et je pense qu'on n'a jamais manqué d'affection venant du président et de sa famille. Si tous ces grands joueurs sont venus à Nancy, c'est vraiment pour le président."