Foot-Basket : l'ASNL neutralise Concarneau (0-0) et le Sluc s'impose sur le fil à Blois (75-78)

Etcheverria et l'ASNL ont tenu tête à Concarneau et Caleb Walker avec le Sluc sont allés s'imposer à Blois

Ce mardi soir, les équipes de l'AS Nancy Lorraine et du Sluc Nancy Basket étaient sollicitées. L'ASNL a contraint Concarneau au match nul, 0-0, après une prestation encourageante et consistante contre le troisième du championnat. Au classement , l'ASNL prend deux points d'avance sur la zone de relégation. Quant au Sluc, le déplacement de ce mardi soir à Blois s'est soldé par un succès ô combien important, 75-78, face à un concurrent direct au maintien, ce qui lui permet de laisser au classement derrière lui deux équipes, Pau et Fos.

ASNL-Concarneau

Le nul est logique sur l'ensemble de la rencontre. L'ASNL s'est montrée à la hauteur de son adversaire aux qualités offensives redoutables. Après une première période dans laquelle les deux équipes sont restées disciplinées, elles se sont lâchées davantage en seconde période.

La réaction du coach Benoît Pedretti après le nul contre Concarneau

Chacun a eu l'opportunité d'ouvrir la marque, mais à chaque fois, les deux gardiens ont été au rendez-vous. Dans le contenu, l'ASNL reste dans la lignée souhaitée par le coach Benoît Pedretti. Joueuse et organisée, l'ASNL a su aussi rester solide durant les temps forts des Concarnois. De bon augure pour la suite. Ce point du nul est à capitaliser ce samedi à Marcel Picot, contre Villefranche-Beaujolais.

Blois-Sluc

Dans cette rencontre importante, le Sluc mène largement les débats en dominant son adversaire lors du premier quart temps (14-29), grâce à un Mike Scott efficace (10 points). La maîtrise nancéienne se confirme lors du deuxième quart temps, malgré la tentative de retour des Blésois.Le Sluc a fait forte impression défensivement en ne laissant que les miettes à son adversaire. Gombauld énorme aux rebonds et l'échec aux tirs blésois (32%) symbolisent la supériorité nancéienne à la pause (30-42).

En seconde période, le Sluc dilapide son avance et son adversaire revient à quatre longueurs à la fin du troisième quart temps. La dernière ligne droite voit Blois reprendre confiance, le Sluc est alors proche du KO, il s'en remet à un shoot de Labanca pour revenir au score (73-73) avant que Scott ne donne deux points d'avance (73-75).

La fin de match est folle, Blois revient à la hauteur du Sluc (75-75). Houmounou en bon capitaine prend ses responsabilités et met toute la détermination pour inscrire un panier déterminant (75-77) mais pas capital. Il reste 16' et Johnson manque la cible pour Blois, Houmounou encore lui, vient faire le ménage au rebond et offre un ballon de contre à Walker qui obtient deux lancers francs. Caleb en converti un sur deux et assure le succès nancéien (75-78). Ouf !