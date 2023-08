Formé au club, Noah Bolanga signe son premier contrat professionnel à l'Orléans Loiret Basket

Noah Bolanga n'est pas un inconnu pour les supporters de l'Orléans Loiret Basket. Pièce maîtresse de l'équipe Espoirs, le jeune ailier de 20 ans a disputé plusieurs matchs avec l'équipe première la saison passée en pro B. C'est donc tout naturel qu'il signe son premier contrat professionnel auprès de son club formateur.

Pour l'Orléans Loiret Basket et surtout son centre de formation, c'est aussi une forme de reconnaissance. "Pour tous les acteurs de la formation du territoire et plus particulièrement ceux du club, c’est évidemment une belle récompense et une immense fierté que de voir Noah évoluer sous les couleurs de l’équipe professionnelle de l’OLB la saison prochaine" indique le club dans un communiqué.

Un titre de champion d'Europe avec les Bleuets en juillet

Il rejoint Jean-Fabrice Dossou et Josue Ballo-Debat, également formés à Orléans, dans l'effectif de l'équipe première, et constitue la septième recrue du club avant la reprise de la saison 2023-2024 en pro B. Noah Bolanga, originaire de Poitiers avait rejoint le centre de formation de l'OLB en 2018. Et outre de très bonnes statistiques avec l'équipe Espoirs, il a ponctué sa saison d'un titre de champion d'Europe avec l'Equipe de France des U20 en juillet dernier.

Des résultats qui expliquent peut-être la nécessité qu'a eue l'OLB de lui rappeler les termes de son contrat avec son club formateur. La signature de Noah Bolanga s'est un peu faite attendre car lui, ou son agent, ont eu semble-t-il des vélléités d'aller jouer ailleurs, à l'étranger. "Nous avons dû lui rappeler qu'il devait encore un an de contrat à l'OLB, puisque nous l'avons formé, et que s'il partait maintenant il ne pourrait jouer qu'aux Etats-Unis, où aucun contrat ne l'attendait".

Les choses sont finalement rentrées rapidement dans l'ordre, et l'entraineur de l'OLB, Germain Castano, dit compter maintenant sur "l'adresse de Noah Bolanga, sa principale qualité". Une qualité qu'il devra "éprouver s'il veut trouver sa place dans l'équipe première" ajoute le coach.