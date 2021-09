🤾‍♀ France Bleu Besançon avec l'ESBF 🤾‍♀ 100% d'émotions handball 🥇🏆💪🎁

Cette saison, vivez les Ă©motions du handball en mode VIP ! 🎁 France Bleu Besançon vous offre vos pass VIP pour vivre chacune des rencontres de l'intĂ©rieur, au plus prĂšs de l'Ă©quipe. 2021-2022 : la saison de toutes les Ă©motions, et notamment du retour de l'Europe au Palais des Sports ! 🏆đŸ’Ș

France Bleu Besançon et l'ESBF : Toute une histoire, mais aussi le présent et l'avenir !

4 voix Ă sens unique : l'enthousiasme et la gagneÂ

Ce lundi aprĂšs-midi, Pauline Robert, Sabrina Zazai, AlizĂ©e Frecon-Demouge et Clarisse Mairot se sont prĂȘtĂ©es Ă l'exercice France Bleu Besançon : une session d'enregistrement de voix, pour donner encore plus de vie Ă l'histoire que l'on partage, autour des valeurs qui nous rapprochent tout naturellement : convivialitĂ©, respect, solidaritĂ©, engagement et combativitĂ©.

Pauline Robert, Clarisse Mairot, Sabrina Zazai et Alizée Frecon-Demouge : un bonheur partagé en studio comme sur les terrains © Radio France - Dominique Parreaux

Une trÚs belle expérience, pleine de bonne humeur et d'enthousiasme, en ce début de saison chargée d'ambitions !

L’ESBF – Entente Sportive Besançon FĂ©minine – est la rĂ©fĂ©rence handball en Franche-ComtĂ©. Quatre fois championnes de France de D1, 4 coupes de France et deux coupes de la Ligue, et bien entendu la Coupe des Coupe en 2003 : l'ESBF n'attend plus que vous pour Ă©crire de nouvelles lignes Ă son palmarĂšs !

Des valeurs et un palmarĂšs

Votre saison en VIP

Au plus prÚs du match, au contact des joueuses et du staff, France Bleu Besançon vous réserve vos fauteuils VIP.

Remportez chaque semaine vos pass pour vivre une soirée vraiment pas comme les autres !